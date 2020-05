(P) Care este momentul oportun ca sa joci la casino online?

Jocul la casino online este cel care iti ofera un plus de adrenalina, un mod de a-ti petrece timpul liber facand ceva care iti place si te bucura, ca sa uiti de plictiseala.

Daca nu esti amator de jocurile clasice de casino (poker sau ruleta), ai posibilitatea sa joci online o multitudine de jocuri noi sau consacrate la pacanele. Stim insa, ca atunci cand joci, miza care iti aduce energie este castigul. Oricat de mica ar fi valoarea castigului, tot te bucura orice victorie, care te lasa sa iti hranesti speranta ca intr-o buna zi, ai putea castiga potul cel mare.

Daca tot vorbim de castig, stim sigur ca te-ai intrebat cand ar fi cel mai potrivit moment ca sa joci la casino online si sa ai sansele cele mai mari de castig, asa ca vom incerca sa raspundem la aceasta intrebare in acest articol.

Exista cateva momente care au o importanta majora de castig in opinia jucatorilor de pacanele:

1. In primul rand, joaca la pacanele sau la orice joc de la casino online, doar dupa ce ti-ai stabilit un buget pe care te simti confortabil sa il cheltuiesti pentru aceasta distractie. E important sa fii pozitiv, dar in acelasi timp, trebuie sa iei in calcul ca ai putea sa pierzi toti acei bani, asa ca alege o suma care sa nu iti trebuiasca pentru cheltuieli urgente. Odata ce ai stabilit suma pe care o poti numi buget de hobby (care chiar ti-ar putea aduce castiguri majore ?), treci la urmatorul pas.

2. Seteaza limita de depozit in aplicatia de casino online, ca sa fii sigur ca nu vei fi tentat sa cheltuiesti mai multi bani decat te-ai gandit la inceput. Acest lucru este foarte recomandat, mai ales jucatorilor incepatori care ar putea fi foarte rapid influentati de circumstante, de alte persoane sau de gandul ca sunt aproape de marele castig si sa alimenteze contul fara nici o limita. Cel mai bine este sa iti propui inca de la inceput un buget si sa te asiguri ca nu vei lua decizii pripite bazate pe emotii negative.

3. Ia in calcul ca Return to player (rata de venit care se intoarce la jucator) nu se modifica, indiferent de momentul zilei. RTP este diferit la fiecare joc de casino in parte, dar ramane mereu la fel, asa ca poti juca oricand. Daca exista jucatori care afirma ca cel mai bine este sa joci duminica dimineata, deoarece s-au strans sume mari sambata seara, noi te asiguram ca fiind RTP acelasi, nu influenteaza atat de mult sansa de castig precum crezi.

4. Joaca la casino online doar atunci cand esti intr-o stare pozitiva, pentru ca altfel vei aduna frustrari si nervi care nu iti vor face bine si care te pot costa bani. E important sa joci responsabil, atunci cand ai mintea limpede si esti intr-o stare calma si pozitiva, ca sa ai mai multe sanse la castig. Un alt lucru foarte important este sa joci tu pentru tine si pentru placerea de a juca, fara sa exagerezi. Nu te lua dupa parerea unora sau altora care iti spun cum sa joci, pentru ca norocul este al tau si meriti ca tu sa te bucuri pe deplin de el. In plus, daca altii decid actiunile tale, ai putea sa te superi, sa simti ca e nedrept, ca tu ai fi luat alte decizii si nu are rost sa te incarci inutil cu energie negativa.

5. Fii pe faza sa joci atunci cand jackpot-ul nu a mai fost castigat de mult timp. Realist vorbind, jackpot-ul va fi castigat mai devreme sau mai tarziu, iar atunci cand nu a fost castigat de ceva timp, este momentul perfect ca tu sa incepi sa joci la pacanele. Fii cu ochii pe premiul cel mare si joaca cu bucurie.

6. Joaca atunci cand jackpot-ul are valoare mare, pentru a avea sansa la un mare castig. Este adevarat ca nu poate nimeni sa prezica cand se va castiga jackpot-ul si acest lucru tine pur si simplu de noroc, dar daca joci acum, ai sanse mai mari sa castigi mai mult.

Oricat de mult ti-ai dori sa stii care este momentul cel mai potrivit sa joci ca sa castigi la pacanele, nimeni nu iti poate da un raspuns garantat. Castigul la aceste jocuri de casino se bazeaza strict pe noroc. Desigur sunt factori care iti pot influenta norocul, ca de exemplu cat de des joci, ce sume si momentul in care joci, dar nici unul dintre acestia nu iti vor garanta succesul.

