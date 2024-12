(P) Calendarele de Advent de la Notino: Cadoul perfect pentru persoana iubită

Dacă ai o iubită care, din nou anul acesta, nu știe ce vrea, îți sugerăm să te pregătești pentru un Crăciun de neuitat cu unul dintre cele mai bune calendarele de Advent de la Notino. Acestea arată senzațional și sunt pline cu produse cosmetice de brand, care satisfac orice dorință de beauty a unei femei.

În calendarele de Advent există ceva deosebit pentru toate gusturile, prin urmare aproape că îți putem garanta că un astfel de cadou va fi cât se poate de interesant pentru iubita ta.

Iată trei exemple de cadouri pentru persoana iubită:

Calendarul de Advent Clarins 12 Day este un cadou superb și cu siguranță perfect pentru ritualul de frumusețe al unei femei. El conține 12 surprize de beauty, o selecție de produse esențiale pentru îngrijirea pielii și a tenului, cu cele mai bune ingrediente active din natură. Produsele sunt emblematice, de mărime de călătorie și potrivite pentru toate tipurile de piele.

Acest brand are produse de Top de îngrijirea pielii și cosmetice de lux, dedicate frumuseții femeilor, compuse din cel puțin 95% ingrediente de origine naturală. În acest cadou, iubita ta va fi încântată să descopere produse de calitate excepțională, cu formule pe bază de plante și alte ingrediente bio – precum Aloe vera, unt de Shea și ceramide – care acoperă nevoile diferitelor tipuri de piele.

Calendarul de Advent include produse pentru îngrijirea feței și a corpului, dar și articole de machiaj, precum mascara pentru gene spectaculoase, mai lungi, curbate și cu volum. În fiecare compartiment al calendarului se află câte o surpriză de beauty, cum ar fi: o cremă de zi cu efect de hidratare pentru ten obosit, un tonic hidratant pentru ten normal spre uscat, un ulei pentru buze cu efect de hidratare, o cremă pentru îngrijirea mâinilor și a unghiilor, un exfoliant de corp hidratant pentru piele netedă și delicată, o cremă de ochi pentru riduri, un rimel pentru volum și alungire și altele.

Un alt cadou de beauty perfect pentru iubita ta este NYX Professional Makeup Home Alone Advent Calendar 2024. Acesta conține 24 de produse de dimensiuni complete, asta înseamnă că nu sunt în varianta mini ca la alte seturi cosmetice. Produsele sunt bogate în pigmenți, asigură un machiaj rezistent și includ: o paletă de farduri pentru ochi, trei variante de luciu de buze cu foarte mult sclipici, o cremă de buze, mai multe tipuri de luciu de buze în diferite culori festive, balsamuri de buze în nuanțe de culori strălucitoare care oferă 12 ore de hidratare și confort, pentru un zâmbet irezistibil.

Acest cadou va fi o surpriză deosebită pentru iubita ta în perioada sărbătorilor de iarnă, mai ales că este și amuzant și foarte frumos ambalat.

Notino impresionează în acest an și prin noul calendar de Advent Payot care va fi un cadou minunat de sărbători pentru persoana iubită. Acesta are 24 de produse favorite Payot pentru îngrijirea feței și a părului, care conțin cel puțin 97% ingrediente de origine naturală și sunt potrivite pentru toate tipurile de piele: matură, cu modificări pigmentare, sensibilă, uscată, etc.

Calendarul de la acest brand francez are produse noi cât și produse clasice populare, precum: loțiuni hidratante pentru față și corp, scruburi, apă micelară pentru pielea sensibilă, măști cosmetice cu efect detoxifiant, tonice, creme intens hidratante pentru ten, balsam de duș, fiole pentru tratament antirid, balsam pentru toate tipurile de păr, mască regeneratoare pentru picioare și unghii și altele. Ele conțin substanțe active de calitate: vitamine, acid hialuronic, retinol, unt de Shea, probiotice, cheratină, salvie, mentă, nucă de cocos și cărbune activ.

Produsele sunt 100% originale, de calitate înaltă, sporesc încrederea unei femei, au efect de hidratare, regenerare, calmare, combat roșeața și semnele de îmbătrânire. Payot este un brand renumit în lume pentru produsele de îngrijire a pielii, ele fiind special create să ofere pielii tot ceea ce are nevoie pentru a-și menține sănătatea și frumusețea naturală.

