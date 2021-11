(P) Cadoul potrivit de Sfântul Andrei pentru sărbătoriții zilei

Sărbătoarea Sfântului Andrei este ultima din ciclul celor de toamnă, fiind prăznuită pe 30 Noiembrie. În ultima zi de toamnă trebuie să fii alături de persoanele dragi din viața ta care poartă numele Sfântului Andrei, oferindu-le câte o mică atenție.

Despre Sfântul Apostol Andrei

Sfântul Apostol Andrei este cel ce a adus credința în țara noastră, este ocrotitorul Dobrogei, dar și al României întrucât a locuit pe țărmul Mării Negre, răspândind credința în Iisus Hristos.



Este ocrotitorul Dobrogei pentru că a locuit foarte mult timp în Dobrogea, fapt relevant în acest sens este existența episcopiei din Constanța din cele mai vechi timpuri.

Busuiocul sub pernă



Sărbătoarea Sfântului Andrei amintește de unele obiceiuri străvechi cum ar fi, așezatul busuiocului sub pernă în acea noapte de către fetele necăsătorite.



Domnișoarele ar trebui să viseze în acea noapte bărbatul ce ar trebui să le fie soț.



Un alt obicei spune să aduci crenguțe dintr-un pom fructifer în casă, iar dacă acestea vor înflori până anul următor este un semn de belșug pentru acel an. Crenguțele inflorite devin sorcovele copiilor, pentru a merge să vestească venirea Noul An.

Florile potrivite pentru a fi dăruite de Sfântul Andrei



Cu siguranță ai pe cineva în familie sau printre prieteni ce poartă numele de Andrei sau Andreea, astfel că ar fi bine să îi acorzi puțină atenție în această zi frumoasă și specială și să îi faci ziua mai bună cu un mic cadou.



Un buchet de flori este cel mai potrivit cadou pentru Andreea ta, pe care îl poți însoți de un cadou dulce, iar în cazul lui Andrei îi poți dărui cu siguranță o sticlă de vin sau de șampanie.



În ceea ce privește florile, te poți baza pe cele de sezon, sunt o alegere potrivită de fiecare dată, poți alege să dăruiești un buchet cu dalii întrucât sunt foarte apreciate pentru frumusețea lor sau unul cu gerbere deoarece sunt printre cele mai populare flori de toamnă, în plus au o gamă largă de culori, ceea ce îți oferă șansa să alegi ceva exact pe gustul ei.



O altă variantă ar fi buchetul alcătuit din crizanteme care sunt numite stele de toamnă și oferă de asemenea o gamă largă de culori ce îți permite să alegi ce îți dorești.



Sigur că dintre variante nu pot lipsi trandafirii, dacă Andreea este iubita ta, cu siguranță trebuie să alegi un buchet mare cu trandafiri roșii ce o vor impresioana. Poți opta pentru trandafiri și pentru mama, sora ta sau pentru o prietenă, va trebui doar să alegi o altă culoare.



De asemenea poți alege o altă formă sub care să dăruiești florile, poți opta pentru cutii cu flori, aranjamente sau coșuri cu flori. Cosurile cu flori sunt o alegere potrivită atunci când vrei să dăruiești un cadou mai voluminos, care să reziste mai mult și pe care să-l poată folosi pe post de decor.



Alege să dăruiești coșuri cu flori de pe maisondor.ro pentru a aduce fericirea pe chipul sărbătoritei tale. Cu siguranță va fi un cadou deosebit de care se va bucura.