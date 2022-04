(P) Brandul de produse cosmetice Sesderma, lider în îngrijirea pielii îmbătrânite

În ziua de azi, oamenii sunt interesați de noile metode de reducere a semnelor de îmbătrânire.

Prin urmare, când vine vorba despre cosmetice, nimic nu este mai important decât acele produse care au ingrediente cu proprietăți antiinflamatoare și antioxidante. Este vorba despre produse de brand care folosesc ingrediente speciale și tehnologii inovatoare, care sunt eficiente în prevenirea îmbătrânirii premature a pielii.

De ce să alegi brandul de produse cosmetice Sesderma?

Pentru a preveni îmbătrânirea prematură a pielii, alege produsele cosmetice dermatocosmetice eficiente și dovedite ale brandului Sesderma. Aceste produse includ substanțe active excelente, care pătrund în straturile profunde ale pielii și îmbunătățesc aspectul acesteia. De exemplu, unele produse au cea mai stabilă formă de vitamina C, retinol și alte ingrediente atent selectate în funcție de nevoile pielii. Toate produsele sunt sigure, eficiente, răspund anumitor probleme ale pielii.

Poți găsi o gamă variată de produse cosmetice Sesderma pe NOTINO. Brandul are produse inovatoare, care sunt obținute prin aplicarea unor realizări ale genocosmeticii și nanotehnologiei. Astfel de produse sunt folosite și în saloanele de înfrumusețare profesionale din diferite țări ale lumii. Ele includ:

• Produse cosmetice pentru corp – gel pentru slăbit anticelulită, ser intensiv împotriva vergeturilor, cremă de corp împotriva vergeturilor, loțiune de corp pentru fermitate cu efect exfoliant, loțiune de corp iluminatoare

• Gel reparator pentru cicatrice hipertrofice și cheloide

• Gel de duș pentru igiena intimă și altele.

Cele mai populare produse Sesderma sunt acelea care rezolvă diferite probleme ale pielii, cum ar fi: reducerea ridurilor, a cicatricilor de acnee, a petelor pigmentare și de îmbătrânire. Este vorba despre produse care atenuează semnele vizibile ale îmbătrânirii pielii și care sunt cauzate de diferiți factori interni și externi.

Uneori este chiar aproape imposibil de menționat ce factori au intensificat procesele de îmbătrânire ale pielii. Multe probleme sunt legate de atacul nociv al radicalilor liberi, sau de așa numitul stres oxidativ. Desigur, radiațiile ultraviolete (UV) afectează și ele aspectul pielii, dăunează celulelor.

Pentru ca un produs cosmetic să fie activ și eficient în protejarea pielii, trebuie să conțină compuși biologic activi și antioxidanți. De exemplu retinoizii sunt astfel de compuși. Prin urmare, produsele de acest fel vor încetini reacțiile radicalilor liberi și vor preveni deteriorarea prematură a celulelor pielii.

Cu ajutorul produselor Sesderma de pe Notino.ro, care conțin retinol și vitamina C, se întinerește vizibil pielea. Vitamina C are proprietății antioxidante și depigmentare. Retinolul stimulează procesul natural de reînnoirea pielii. Astfel de exemple sunt:

• Crema antirid cu retinol

• Ser de reînnoire și strălucire cu vitamina C

• Cremă de ochi împotriva ridurilor și a cearcănelor întunecate.

Produsele cosmetice de îngrijire a pielii Sesderma au proprietăți antioxidante care ajută în lupta împotriva radicalilor liberi. Ele conțin vitamine C și E, care în combinație cu acidul ferulic, pot spori efectul antioxidant, protejează pielea împotriva radiațiilor solare și previn deteriorarea ADN-ului.

Un alt ingredient wow, cu multe beneficii pentru sănătate este resveratrolul, care apare în produse cosmetice Sesderma. Acesta are un puternic efect antioxidant și chiar depășește vitamina C. Despre resveratrol se spune că prelungește durata de viață a celulelor și are proprietăți antiinflamatoare și de iluminare a pielii.

Brandul inovator Sesderma folosește în produsele sale și un antioxidant puternic, analog al coenzimei Q10, care previne îmbătrânirea prematură a pielii.

Avem nevoie de antioxidanți în piele la orice vârstă, de aceea utilizarea de produse cosmetice Sesderma ar fi o ideea bună. Acest brand pune accent pe antioxidanți de ultimă generație și pe tehnologii care sporesc acțiunea lor într-un mod inovator. De exemplu, cosmeticele care au în compoziția lor vitamina C și resveratrol sunt perfecte pentru toate tipurile de piele și deci vor funcționa în mod eficient pentru toată lumea.

Pe Notino.ro poți găsi și produse pentru îngrijirea părului Sesderma. De exemplu, masca ce are keratină pentru păr deteriorat este foarte eficientă pentru îngrijirea podoabei capilare. Cu ajutorul ei se oferă rezistență, vitalitate și strălucire părului.

Sesderma oferă și produse pentru igiena orală, cum este de pildă apa de gură de pe Notino.ro. Aceasta are anumite ingrediente unice (lactoferrin, xylitol, fluorură) care combat placa dentobacteriană, previn formarea cariilor și mențin respirația proaspătă mult timp.