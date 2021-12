(P) Boluri silicon și seturi de diversificare - totul în lumea Little Prints

Bebelușii vor fi mereu speranța unui viitor mai bun.

Din generație în generație părinții s-au descurcat cum au putut, cu lucrurile și cunoștințele pe care le aveau la dispoziție atunci. Iar în acest secol nu ne mai putem plânge că nu avem de unde să găsim anumite informații, iar de lucruri pentru bebeluși cu atât mai puțin. Piața e plină de produse pentru aceștia, însă părinții știu că bebelușii sunt ființe fragile, de aceea acum aleg calitatea, fiindcă acum este și de unde.

Little Prints este printre magazinele preferate ale părinților, chiar și a celor din showbizul românesc. Produsele de calitate premium, îmbinate cu designuri moderne și drăgălașe, fac parte din arsenalul părintesc al multor români.

A sosit vremea diversificării

După primele etape de dezvoltare a bebelușului vine și perioada de diversificare. Acum cel mic descoperă noi gusturi și texturi. Pe lângă faptul că se introduc alimentele solide în alimentația sa, acum este și perioada în care joaca se îmbină cu mâncarea. Acum bebelușul descoperă ce îi place și ce nu, mâncărurile vor zbura de colo-colo, iar el va fi pictat pe jumătate de față. Este o perioadă ce se va lăsa cu râsete, dar și cu murdărie. Câteva bavete și boluri silicon îți vor fi de folos.

Ca să păstrezi cât de cât curățenia, alege de la Little Prints o farfurie diversificare bebe. Aceasta are margini ridicate și 3 compartimente. Mâncarea așezată frumos în compartimentele farfuriei colorate va fi mai atractivă pentru bebeluș și va fi tentat să guste din fiecare. Astfel nici texturile alimentelor nu se vor amesteca, dacă vrei să pui spre exemplu iaurt într-un compartiment, iar în celelalte un piure de legume sau sosul de spaghete. Farfuria de diversificare are ventuza care se prinde de o suprafață plană și curată, iar astfel alunecarea acesteia este imposibilă și nici bebelușul nu o poate răsturna. Farfuria de silicon poate fi spălată la mașina de vase sau manual și este sigură atât în cuptorul cu microunde, cât și în congelator.

Totul pentru bebe, încă din prima lună a vieții

Printre articolele îndrăgite de la Little Prints se enumeră și suzetele Bibs. Aceștia au fost primii ce le-au adus în România, brandul fiind apreciat de mult timp în alte țări. Suzetele Bibs sunt disponibile pentru diferite categorii de vârstă și vin în 4 colecții diferite. De asemenea și cele Frigg sunt adorate, fiind la fel de calitative. De curând s-au alăturat colecției Frigg și cele Rope, ce au un design ca al unei sfori împletite, în ultimele tendințe.

Suzetele sunt atât de populare fiindcă, datorită tetinelor ce imită sânul mamei, sunt imediat acceptate de bebeluși, calmându-i mai repede. Și bineînțeles au designuri adorabile, nuanțe pastelate și frumoase. Ai putea opta pentru un set cu 4 suzete Bibs din cele 4 colecții. Astfel afli și care e preferata bebelușului și ai și de schimb. Sunt confecționate din silicon alimentar, tetina este din latex natural, iar din acest motiv ele trebuie schimbate undeva între 4-6 săptămâni. Materialele sunt non-toxice și nu conțin BPA, ftalați și alte substanțe chimice.

Din dragoste pentru bebeluși, cei de la Little Prints așteaptă părinții cu o gamă vastă de produse pentru micii îngerași, produse ce nu le pun în pericol sănătatea. Descoperă pe littleprints.ro și numeroase articole vestimentare și accesorii pentru ca bebelușul tău să arate minunat sărbătorile acestea.

Contact:

hello@littleprints.ro