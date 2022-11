(P) Black Friday 2022 Notino.ro: Oferte uimitoare și reduceri la parfumuri de brand

Notino.ro este cel mai popular magazin online cu peste 82.000 de produse unice, de brand, ce includ o selecție variată de parfumuri și produse cosmetice de lux, acum la prețuri reduse.

Data oficială Black Friday este pe 25 Noiembrie 2022, iar ofertele la parfumuri și produse cosmetice de marcă, de calitate înaltă pot satisface dorințele oricui.

Nu rata reducerile la produse de frumusețe pe Notino.ro de Black Friday 2022!

Viziunea despre frumusețe a designerilor din lumea întreagă a dus la crearea de produse de lux, care includ parfumuri, articole cosmetice și de machiaj, ce apar și în colecțiile impresionante de Black Friday de la Notino.ro. Acest magazin online vine cu surprize grozave în luna Noiembrie, special pregătite pentru acest eveniment de cumpărături.

Notino.ro a inclus în selecția sa de articole unice, de brand, pentru Black Friday 2022 produse care se remarcă prin rafinament, ingrediente naturale, arome speciale și care reînvie spiritul de libertate, frumusețe și sănătate al persoanelor din ziua de azi.

Notino este apreciat pentru produsele sale disponibile acum nu doar în magazinul online, dar și în magazinele din capitală – Mega Mall și Promenada Mall - care includ discount-uri foarte mari la:

· Parfumuri de marcă originale

· Parfumuri de nișă cu arome unice

· Articole pentru îngrijire ten, corp și păr

· Produse de reducere a celulitei și a vergeturilor

· Seturi cosmetice și pentru un machiaj profesional

· Produse de tonifiere și calmare a pielii sensibile

· Epilatoare, ondulatoare de păr

· Produse de albire a dinților și de igienă dentară

· Articole pentru casă, lumânări parfumate și multe altele.

Poți vedea aceste produse online, în oferta Notino de Black Friday din 2022 și în magazinele din țară.

De Black Friday, pe rafturile acestui magazin, poți găsi și oferte speciale sau poți cumpăra produse din gama Try it First, expediate cu mostre ce pot fi testate acasă. La acest magazin ai posibilitatea de a vedea parfumuri și cosmetice de brand, ce reprezintă idei de cadouri deosebite pentru sărbătorile speciale de la final de an.

Din oferta magazinului Notino.ro nu lipsesc nici produsele noi și în trend – parfumurile de lux, originale, de la cele mai prestigioase branduri internaționale.

La acest magazin ai și alte avantaje:

· Ai produse de casă speciale – lumânări și uleiuri esențiale - ce oferă locuinței un aspect frumos și parfumat și care ajută la dezinfectarea aerului

· Se oferă coduri de reducere sau cupoane pentru clienții fideli și achizițiile lor

· Poți lua online și un voucher electronic ce poate fi utilizat drept cadou; acesta se cumpără ușor pe Internet și are o valabilitate de un an

· Livrarea la produse este GRATUITĂ oriunde în țară, la comenzile speciale sau care depășesc valoarea de 250 RON.

Unele produse pot avea dedicații gravate cu laser pe sticluță sau pe ambalaj, pentru a deveni astfel cadouri personalizate pentru cei dragi.

Magazinul oferă o mai mare vizibilitate a ofertelor sale, pe aplicația Notino, care se descarcă de pe App Store sau Google Play și se instalează foarte ușor pe orice tip de smartphone.

Dată publicare: 25-11-2022 13:31



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.