(P) Automate de cafea, un extra beneficiu oferit de angajatori pentru angajați

Trăim vremuri de restriște când afacerile din mai toate domeniile au de suferit. Reducere de personal, tăieri de bonusări sau chiar salarii sunt câteva din măsurile pe care angajatorii le-au luat.

Totuși, primează modul în care aceștia reușesc să mențină echipa unită, echilibrând și cu alte condiții, astfel încât forța de muncă să fie motivată și productivă.

Una din abordările angajatorilor poate fi chiar cea de instalare a aparatelor de cafea sau chiar a unor automate. Are succes din simplul fapt că mai toată lumea preferă o cafea bună pentru o pauză de muncă. Este un ritual al dimineții și nu numai. Condiția este să vorbim clar despre o cafea bună, o diversitate de tipuri de cafele ce se pot servi și deci despre un aparat performant.

Un furnizor al acestei nișe, cafeaplus.ro spre exemplu, pune la dispoziție pentru cei interesați pachete de servicii complete. Altfel spus, cei care achiziționează de aici aparatul de cafea sau tonomatul știu sigur că vor câștiga pe termen lung și un parteneriat de încredere – pot repara eventualele probleme la service-ul furnizorului și, mai mult decât atât, pot cumpăra piese sau consumabile tot de la el.

Aparate de cafea noi sau second hand

Cei de la Cafea Plus pun la dispoziție un stoc vast de aparate de cafea, espressoare profesionale sau de birou. Automatele sunt și ele parte din oferta lor, de la branduri celebre precum Solista, Brio Up sau Concerto. O altă variantă este cea cu automate second hand. Să nu uităm că suntem în perioade grele din punct de vedere financiar, când investițiile sunt poate amânate dacă nu chiar lăsate pe ultimul plan.

Automatele second hand sunt ceva mai accesibile la prețul de achiziție, însă în mod cert încă funcționale și în stare foarte bună. De aceea, Cafea Plus asigură și service, suport total pentru cumpărători. Pot fi alese variante de la Opera, Concerto sau Brio 200 printre altele.

Dacă în mod normal achiziția unor aparate de acest gen presupune, în caz de nevoie, transport către service și alte costuri aferente transportului, în cazul colaborării cu un furnizor precum Cafea Plus costurile sunt optimizate. Asta pentru că aceeași sursă pune la dispoziție și piese de schimb Delonghi, Saeco și multe alte tipuri de aparate. De aici va fi făcută achiziția și tot de aici pot fi cumpărate imediat piesele necesare pentru o funcționare impecabilă a aparatului. La fel de bine, de aici pot fi comandate și consumabilele, de la îndulcitori la accesorii sau ce este de bază, cafeaua în diverse sortimente.

Cafea Plus mizează pe o vastă paletă de produse, atât cele de consum, cât și a tipurilor de aparate sau de piese, piese de schimb Saeco, Expobar, Bianchi etc. Este una din propunerile pentru angajatori care vor încerca să creeze un mediu plăcut și sigur pentru angajați.

Mai ales acum, traversăm un test nedorit, dar real, acela de a înțelege în ce măsură contează și valorează munca prestată. Contează de ambele părți să existe un mediu plăcut de muncă și stresul acestei perioade să fie diminuat, de ce nu, cu o cafea bună!