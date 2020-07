(P) Asociatia Anais si JYSK lanseaza campania de informare cu privire la violența domestică „Acum știi”

Noua campanie de informare “Acum știi”, lansată luna aceasta de JYSK România și Asociația Anais, își propune să aducă în fața publicului o problemă care este încă adânc înrădăcinată în societatea românească: violența domestică.

Nevoia de informare asupra acestui fenomen este cu atât mai acută acum, în perioada de izolare și distanțare socială.

Dacă pentru majoritatea populației casa este cel mai sigur loc în această perioadă, pentru victimele violenței domestice mai mult timp petrecut acasă înseamnă mai multă violență și mai multă durere.

Dacă ai ști cum sunt afectați copiii martori ai violenței domestice, ce ai face? Dacă ai ști de ce femeile ies cu greu dintr-o relație abuzivă, cum le-ai privi? Dacă ai ști că o jignire riscă să se transforme, în timp, în violență fizică, când ai spune “stop”?

Plecând de la aceste întrebări și nu numai, JYSK România și Asociația Anais au creat platforma www.AcumStii.ro, care conține informații utile pentru victimele violenței domestice, pentru familiile și prietenii lor, dar și pentru publicul larg, care nu trebuie să privească nepăsător fenomenul de violență domestică.

“Colaborarea noastră cu Asociația Anais a început la finalul anului trecut. Pe lângă sprijinul financiar, ne-am dorit ca, împreună cu Asociația Anais, să aducem în agenda publică problema violenței domestice. Din păcate, în România acesta este un fenomen amplu în continuare. Ceea ce este și mai trist este că mulți consideră că violența domestică este ceva normal și acceptabil. Dar violența nu este acceptabilă în nicio situație. Cu cât suntem mai informați cu privire la cauzele violenței domestice, la efectele ei nu doar asupra victimei, ci asupra societății în general, cu atât vom realiza că violența domestică nu trebuie ignorată și acceptată. Nimeni nu trebuie să trăiască în frică”, spune Alex Bratu, Country Manager JYSK România și Bulgaria.

Vizitatorii site-ului vor putea afla informații despre cele șapte tipuri de violență domestică (verbală, socială, psihologică, sexuală, economică, spirituală și fizică), despre modalitățile de obținere a unui ordin de protecție, despre cum sunt afectați copiii expuși la violență și despre semnele unei relații abuzive.

”Acum știi” este o campanie dedicată tuturor, nu dorim să ne concentrăm numai pe femeile victime ale violenței domestice, ci sperăm ca această campanie să ajute cu informații orice persoană care va intra pe site-ul cu același nume. Pandemia ne-a forțat să ne adaptăm și să ne reinventăm, am fost puși în situația de a dezvolta serviciile pe care le oferim prin mijloace de comunicare la distanță, injust de multe ori, întrucât nu sunt accesibile tuturor femeilor. Această campanie este binevenita în acest context. Parteneriatul cu JYSK l-am vazut ca un început de drum, o nouă abordare a subiectului violenței domestice în care parteneri privați, din arii diferite de expertiză, să își unească forțele pentru o cauză comună. Diminuarea fenomenului violenței domestice ar putea reprezenta un pas înainte, o evoluție în bine a societății românești actuale. Cu toții ne-am aflat în situația în care , dacă am fi fost mai informați, dacă am fi știut mai multe lucruri, deciziile noastre în viața ar fi fost altele. Astfel, platforma www.Acumstii.ro vine în sprijinul celor aflați într-o situație care necesită lămuriri, să aibă acces la informații avizate pentru a lua cea mai buna decizie pentru acel moment”, spune Carmen Nemeș, Președintele Asociației Anais.

Site-ul include o secțiune de sfaturi care să ajute victimele violenței domestice să treacă mai ușor prin perioada pandemiei de coronavirus, perioadă în sunt nevoite să petreacă mai mult timp cu agresorul.

O altă secțiune utilă pe platformă este seria de interviuri video-uri „Acum știi”, în care Adela Szentes (psihoterapeut), Giulia Crișan (avocat) și Carmen Nemeș (președintele Asociației Anais) oferă răspunsuri la întrebări legate de violența domestică. De ce sunt victimele captive într-o relație abuzivă, cât de util este un ordin de protecție, ce poate dispune un ordin de protecție, există un portret al agresorului și multe alte întrebări primesc răspuns pe platforma Acum Știi.

Despre JYSK România

JYSK este un retailer scandinav de mobilier și decorațiuni interioare fondat în Danemarca în anul 1979. Primul magazin JYSK din România a fost inaugurat în anul 2007, iar în prezent compania are 88 de magazine în țară.

Compania are în derulare proiecte sociale din domeniul protecției copilului, sănătății, violenței domestice, mediului și sportului, prin parteneriate de lungă durată realizate cu ONG-uri precum Hope and Homes for Children România, Plantăm fapte bune în România, Comitetul Național Paralimpic Român, Asociația Magic, Salvamont Victoria, Centrul de resurse și referință în Autism Micul Prinț din Bistrița Năsăud.

Despre Asociația Anais

Asociația ANAIS a fost înființată în noiembrie 2011, iar primele activități au fost desfășurate începând cu anul 2012. Scopul principal îl reprezintă promovarea, respectarea și apărarea drepturilor femeilor, copiilor. Asociația participă activ la îmbunatatirea cadrului legislativ cu scopul creșterii calității vieții grupului țintă. Printre proiectele principale avute în desfășurare sunt “Stop violenței în familie” ai cărui beneficiari sunt victimele violenței domestice și ”Plus valoare pentru copiii noștri” în cadrul căruia realizează ateliere cu elevii din școli tocmai pentru a-i familiariza cu problematica violenței domestice. Asociația Anais face parte din rețeaua europeană WAVE – Women Against Violence Europe.