(P) Angioplastia cu stent (stentarea), procedura care salvează vieți

Medicii specialiști ai Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica, dispun de aparatură performantă realizând procedura într-un timp scurt.

Implantul de stent se efectuează la indicația specialistului cardiolog, pe baza investigațiilor de specialitate. Intervenție ce se realizează sub anestezie locală, prin efectuarea unei puncții la nivel radial sau femural, introducându-se o sondă foarte subțire înaintând până la zona afectată. Angioplastia poate îmbunătăți simptomele arterelor blocate, cum ar fi durerea în piept și dificultățile respiratorii. Aceasta este adesea folosită în timpul unui atac de cord pentru a deschide rapid o arteră blocată.

Când se realizează angioplastia cu stent?

Implantul de stent se efectuează numai în cazul stenozelor severe, la indicația specialistului cardiolog, pe baza investigațiilor de specialitate. În urma procedurii, pacientul constată în primul rând dispariția anginei (care reprezintă un simptom al afecțiunilor cardiace), însă, mai mult decât atât, speranța sa de viață este prelungită.

Cum ne pregătim de intervenție?

Medicul specialist va revizui istoricul medical și va face un examen clinic, pe lângă:

Renunțarea la fumat înainte de intervenție;

Nu se vor consuma alimente si lichide înainte de intervenție;

Se va efectua un set de analize;

Iar după caz, vor fi oprite anumite medicamente(anticoagulante)

Cum se realizează și cât durează procedura? Există efecte adverse?

Pacienții Spitalului de Boli Cardiovasculare Angiomedica sunt spitalizați 24 de ore și își pot relua rapid stilul de viață obișnuit, datorită caracterului minim-invaziv al procedurii. Reacțiile adverse sunt rare și pot fi de natură unui hematom sau alergică. Medicul specialist și sala de angiografie în care se desfășoară procedura sunt perfect echipate pentru a interveni în eventualitatea oricărei reacții adverse.

Ce se întâmplă după finalizarea procedurii?

După terminarea intervenției este nevoie de consumul a cel puțin 2 litri de apă, pentru a putea fi eliminată substanța de contrast. Important este să nu se scoată pansamentul în primele 12 ore de la intervenție.

Nu este de neglijat nici recomandarea de a reveni la control după indicațiile medicului cardiolog și respectarea tratamentului prescris de acesta.

De evitat ridicarea obiectelor grele sau a efortului fizic intens cel puțin o săptămână de la intervenție.

Care sunt avantajele angioplastiei cu stent?

Spre deosebire de angioplastia cu balon, care trebuie repetata pentru a menține dilatarea optimă, implantul de stent coronarian sau periferic asigură eficiența de durată, cu o rată de succes de peste 90% și risc foarte scăzut de complicații.

Activitatea de zi cu zi poate fi reluată treptat după maxim o săptămână de la intervenție.

Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica se află în București, pe strada Cosminului, nr.13.

Medicii noștri îți stau la dispoziție cu programare la tel. 031.9995.

De 6 ani ne dedicăm inimilor pacienților noștri

În Ianuarie 2017, am deschis Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din dorința de a salva și a crește calitatea vieții pacienților cu afecțiuni cardiovasculare. Până în prezent, am reușit să tratăm cu succes peste 30.000 inimi și am diagnosticat și tratat cu succes pacienți cu afecțiuni extrem de complexe ale sistemului vascular.

Ne-am concentrat pe calitatea actului medical – de la personal medical supra-specializat, aparatură ultra modernă, până la toate măsurile de prevenție și limitare a unuia dintre cele mai periculoase virusuri ale sec. XXI.

