(P) Alexandru Cuțaru dezvăluie metoda prin care a generat vânzări de peste 2 milioane de euro în propriul business într-un an

Ai un business mai vechi, care nu îți aduce profitul dorit sau doar ce vrei să lansezi în mediul online noua ta afacere care oferă utilizatorilor anumite servicii sau produse care tu crezi că vor avea succes?

Atunci este foarte important că știi, că oricât de atrăgătoare sunt ofertele tale, un procent de 46% din căutările celor interesați este distribuit primelor 3 poziții din clasamentul Google.

Așadar, dacă ai o afacere și îți dorești să o promovezi, dar și să înveți cum să o faci, pentru a avea parte de profitul dorit, ai ajuns la locul potrivit. Citește în continuare pentru a afla mai multe despre mine și care a fost metoda prin care eu am generat vânzări de peste 2 milioane de euro în propriul meu business. Într-un singur an!

Cine sunt eu și cum te pot ajuta?

Alexandru Cuțaru este numele meu și locuiesc în Capitală, acolo unde am terminat Universitatea Politehnică, Facultatea de Calculatoare și Inginerie electrică cu predare în limba engleză.

Poate și tu ai crescut în copilărie privind cum părinții tăi drămuiesc fiecare bănuț, pentru a le ajunge de la o lună la alta, dorindu-ți și promițându-ți ție că nu vei ajunge niciodată așa.

Știi că în România una dintre cele mai bune șanse pe care le ai pentru a face bani este să îți deschizi propria afacere. Dar...indiferent cât ai investi în site, clienții și vânzările nu apar ca prin minune. Trebuie să faci ceva! Să muncești, să lupți și să îți promovezi singur afacerea prin mijlocele adecvate. Căci tu cunoști cel mai bine ceea ce oferi!

Uneori, o singură decizie corectă, ce poate chiar să fie riscantă, este tot ceea ce trebuie pentru a ajunge să ai succes. Și asta am făcut eu! Google Ads Search mi-a oferit ocazia de a genera aceste vânzări uimitoare, de 2 milioane de euro într-un singur an, prin intermediul unor tehnici anume, pe care le poți învăța și tu într-un timp destul de scurt.

Dar, pentru început, este necesar să afli și alte detalii interesante despre Google Ads Search și despre cum îți poți promova afacerea.

Google Ads Search – serviciul publicitar perfect pentru afacerea ta

Odată ce afacerea ta online este activă, trebuie să o promovezi. Există multe modalități de a atrage oamenii pe site-ul tău, dar nu trebuie să fii mulțumit doar să te viziteze o singură dată. Dimpotrivă, va trebui să câștigi un public fidel și o bază de clienți online, deoarece prin aceasta se măsoară succesul unei afaceri.

Indiferent dacă obiectivul tău este să construiești un brand sau să vinzi un produs, succesul afacerii tale depinde de numărul de vizitatori care vin pe site-ul web și de calitatea acelor interacțiuni.

Există diferite moduri de a genera trafic și de a dezvolta un public fidel online, dar cea mai potrivită abordare, care depinde de bugetul tău, este utilizarea platformei de publicitate online Google pentru a-ți promova afacerea în fața clienților care caută companii precum a ta prin căutarea Google și alte produse Google. Cu Google Ads, vei plăti numai pentru rezultate, cum ar fi clicuri pe site-ul web sau apeluri către afacerea ta.

Potențialul incontestabil al platformei de publicitate Google – Știai că?

În 2018, Google și-a redenumit platforma de publicitate Google Ads. Efectuarea de campanii publicitare cu Google face posibilă vizibilitatea afacerii tale pentru utilizatorii motorului de căutare (care răspunde la peste 2 miliarde de solicitări pe zi), adepților YouTube sau chiar numeroșilor vizitatori ai celor două milioane de site-uri partenere care alcătuiesc rețeaua Google.

Posibilitățile oferite de a atrage cu precizie publicul datorită instrumentelor oferite permit o rentabilitate optimă a investiției de până la 700%.

Platforma și-a construit succesul pe modelul de publicitate pay per click (PPC). Această abordare, în funcție de obiectivele pe care le urmărești, ar trebui să permită generarea de trafic către site-ul tău web și transformarea vizitatorilor în clienți. Rentabilitatea investiției va depinde în principal de calitatea campaniilor pe care le-ai configurat.

Google Ads este esențial pentru publicitatea online. Platforma oferă instrumente puternice de direcționare, gestionare și monitorizare a campaniilor. Serviciile pe care sunt afișate anunțurile se află în centrul vieții de zi cu zi a tuturor. Prin urmare, Google Ads face posibilă accesarea unor segmente de public diverse.

Google Ads caută să afișeze reclame utilizatorilor serviciilor Google sau vizitatorilor site-urilor aparținând rețelei sale de afișare, ținând cont de aria lor de interes. Pentru aceasta, tu trebuie să îți asociezi reclamele cu o serie de cuvinte cheie corespunzătoare cu ceea ce caută utilizatorul.

Cuvintele cheie ar trebui să se potrivească cu ceea ce utilizatorul ar putea introduce în motorul de căutare pentru a găsi produsul sau serviciul promovat de reclamă.

De ce să folosești Google Ads?

Serviciile Google funcționează pe un principiu simplu: oferă răspunsuri la căutările făcute de utilizatorii de internet. Aceste răspunsuri apar ca rezultate naturale sau sunt reflectate în reclama propusă. Platforma de publicitate Google își propune să ofere anunțul tău utilizatorului de internet care va efectua o căutare direct în legătură cu ceea ce poți oferi. Acesta este ceea ce face ca Google Ads să fie atât de puternic și generează rentabilitate a investiției (ROI) mult superioară unei abordări mai tradiționale a publicității online.

Aceste instrumente sunt acum utilizate de un număr mare de companii care, fără a fi investit în obținerea unei referințe naturale de calitate, doresc să apară în primele rezultate ale căutării efectuate de utilizatorii de internet la care doresc să ajungă. De fapt, primele poziții sunt, în general, rezervate pentru reclame plătite.

Pay per click (PPC) este una dintre tehnicile care le poți aplica pentru a promova afacerea ta pe web. Funcționarea este deosebit de simplă, ceea ce explică popularitatea sa, dar trebuie să înveți cum trebuie să acționezi.

Cum să configurezi o campanie Google Ads

Configurarea unei campanii de publicitate cu plată pe Google Ads este relativ rapidă și ușoară, dar există anumite tehnici de promovare online mai speciale pe care eu ți le voi prezenta în cadrul celor 5 săptămâni de curs.

Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul online, se poate spune că am încercat totul în materie de promovare, dar de cele mai multe ori rezultatele erau dezamăgitoare. Nimic nu părea a fi modul perfect de promovare, care să îmi genereze vânzări și să îmi crească veniturile.

Totuși, atunci când am încercat pentru prima dată Google Ads Search și am obținut rezultate, am înțeles că este cel mai bun mod de a ajunge unde doresc și de a nu mai duce lipsa banilor.

De aproximativ un an am creat niște materiale sub forma unui minicurs gratuit de Google Ads trimis prin email treptat prin care doresc să ajut pe oricine care dorește să învete cum să înceapă promovarea online.

Google AdWords poate crește rapid traficul și, dacă totul este făcut corect, va fi trafic de calitate și te va ajuta să înțelegi că este un mijloc de promovare eficientă pentru afacerea ta.

Unele instrumente de marketing pot fi greu de înțeles de la început, dar vor oferi rezultate excelente imediat.