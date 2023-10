(P) Acvariu pentru începători: dimensiuni, poziționare și sfaturi utile

Aceasta este în general prima întrebare adresată de cei care se apropie de lumea acvariilor pentru prima dată. Cea a acvariilor este o lume care, fie pentru senzația de calm și relaxare, fie pentru farmecul etern colorat al lumii subacvatice, atrage tot mai mulți oameni pe zi ce trece, reprezentând, pentru cei mici, o primă întâlnire valabilă cu natura.

Crearea și întreținerea unui acvariu este un proces mai puțin complicat decât se crede adesea în mod greșit. Datorită sistemelor moderne de filtrare, încălzire, iluminare și automatizare, pașii esențiali de care trebuie îngrijiți sunt reduse la minimum. Chiar și mersul în vacanță, cândva o adevărată îngrijorare pentru acvaristi, este acum o sarcină care nu este deloc de gestionat!

Cu siguranță, unele acvarii necesită mai multă atenție și control: unii pești și corali sunt foarte pretențioși când vine vorba de întreținere. Este însă o discuție care cu siguranță poate fi abordată mai târziu, când ești mai familiarizat cu lumea acvariilor.

Să analizăm împreună cei mai importanți factori pentru crearea unui acvariu acasă.

Principalele tipuri de acvariu

Există în principal trei tipuri diferite de acvariu: acvarii pesti cu apă rece, acvarii tropicale și acvarii marine. Alegerea dintre aceste trei tipuri diferite depinde aproape exclusiv de gustul personal, de speciile de pești sau corali pe care doriți să le creșteți și de culorile pe care doriți să le admirați. În special, este important de reținut că și culorile se schimbă considerabil, în funcție de alegerea făcută.

Caracteristici, puncte comune și diferențe între acvarii

Acvariul marin este întotdeauna caracterizat de culori foarte luminoase, variind de la albastru la verde, roz, violet și adesea cu nuanțe fluorescente care caracterizează coralii. În acvariul de apă dulce predomină verdele, dat de plante și de culori mai moi și mai relaxante. Indiferent de tipul de acvariu pe care îl alegeți, există câteva puncte comune:

Alegerea acvariului potrivit

Cu cât acvariul este mai mare, cu atât este mai ușor de gestionat scrie PetsPoint. Este indicat să preferați un acvariu de 100 de litri și peste, deoarece cu cât cantitatea de apă este mai mare, cu atât va fi mai ușor să-i gestionați valorile. În plus, schimbările sunt mult mai rapide în mai puțină apă și acest lucru poate fi dificil de gestionat la început. Peste această capacitate, majoritatea peștilor au condiții de viață adecvate, ecosistemul funcționează bine și nevoile de întreținere scad. Acvariile mai mici necesită mai multă atenție, iar calitatea și valorile apei vor trebui verificate des.

Unde să plasați acvariul

Evitati expunerea directa la razele soarelui, departe de calorifere si surse de caldura si eventual langa o priza electrica pentru a conecta diversele accesorii folosite. Acvariul tău merită un loc important în casa ta, unde poți admira viața subacvatică.

Principalele dificultăți în gestionarea acvariilor

Acvariul de apă dulce este cu siguranță mai ușor de gestionat pentru un novice: sunt mai puține valori de ținut sub control, de multe ori un simplu filtru, fie intern sau extern, este suficient pentru a menține stabilul ecosistem. Acvariul marin are nevoie de mai multa atentie, atat in ceea ce priveste apa (vorbim de apa sarata!), cat si in ceea ce priveste accesoriile si managementul general al acesteia. În special, dacă în acvariu există corali, cu siguranță veți avea nevoie de un skimmer, un sistem de iluminat foarte puternic și multe suplimente pentru a hrăni coralii înșiși. Într-un acvariu marin vei găsi aproape întotdeauna roci vii, care formează roca pe care vor crește coralii. Rocile vii sunt adevărata inimă bătătoare a ecosistemului marin. Sunt comparabile cu filtrul de acvariu de apă dulce. Se numesc roci vii pentru ca sunt locuite de bacterii nedaunatoare si mici fiinte vii, care vor popula apa si vor da viata bacteriilor care vor filtra substantele reziduale nocive impreuna cu un eventual filtru mecanic si skimmer.

Sper ca te-am ajutat cu aceste prime informatii de baza in alegerea tipului de acvariu.

