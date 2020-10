(P) 7 tari din Europa cu statiuni de ski superbe

Vacanta perfecta la ski nu este doar despre partiile in sine, ci si despre resorturi, vreme, preparatele culinare locale, cultura si multe alte aspecte. Asadar, cum decizi care este tara in care iti vei petrece urmatoarea sesiune de ski?

Din fericire, indiferent ca vrei sa calatoresti cu masina sau avionul, ai la dispozitie o multime de destinatii din care poti alege.

Aceste 7 tari din Europa se numara printre locurile cu cele mai frumoase statiuni de ski din lume.

1. Austria

Sincer vorbind, nu poti da gres alegand una dintre numeroasele statiuni de ski din Austria. Este una dintre cele mai populare tari din Europa in randul pasionatilor sporturilor de iarna, iar asta se datoreaza partiilor impecabile, insa si a resorturilor cochete, care au facilitati pentru turisti singuri, familii cu copii, grupuri, ori cupluri.

2. Franta

Franta s-a clasat intotdeauna in topul destinatiilor ideale pentru iubitorii de ski de pretutindeni. Un sejur la ski in Franta combina privelistile de poveste, cu o atmosfera incarcata de energie si tot felul de activitati turistice sau culturale de care te poti bucura cand nu esti pe partie. Chamonix si Tignes sunt printre cele mai faimoase locuri, insa orice statiune din Alpii francezi iti va darui o experienta de vis.

3. Bulgaria

In Bulgaria ajungi usor cu masina si este una dintre cele mai accesibile destinatii pentru o vacanta la ski. Chiar daca preturile sunt reduse, calitatea nu este compromisa in nicio statiune pe care se practica sporturi de iarna. In plus, se investeste masiv in resorturi precum Bansko, insa tarifele la cazare, mancare si diverse activitati sunt potrivite pentru orice buzunar.

4. Elvetia

Cu siguranta nu vei uita niciodata prima oara cand vei avea ocazia sa admiri impozantul Matterhorn, situat chiar in inima Alpilor elvetieni. Zermatt si statiunile invecinate sunt absolut superbe, iar sezonul de ski se intinde pana la inceputul primaverii.

5. Italia

Gastronomia de exceptie a Italiei este un plus pentru cei ce calatoresc aici ca sa practice sporturi de iarna. Una dintre cele mai frecventate statiuni din Europa este Sauze d’Oulx, unde chiar si incepatorii pot invata in tihna sa mearga pe skiuri. Daca esti ma avansat si cauti o provocare, vei gasi tot ce-si doresti in Alagna Valsesia.

6. Andorra

Aceasta tarisoara situata intre Franta si Italia, in muntii Pirinei, se mandreste cu o structura avansata de transport pe cablu. Mai mult, aici exista foarte multe scoli de schi faimoase peste tot in lume. Cand vin aici pentru prima data, vizitatorii se cazeaza de regula in Soldeu, un loc ideal pentru a explora aceasta destinatie alpina linistita.

7. Finlanda

Nu este, probabil, prima tara care-ti vine in minte atunci cand te gandesti la ski, insa Finlanda este in top ori de cate ori vorbim despre statiuni idilice pentru sporturile de iarna. Atat schiorii incepatori, cat si cei avansati, dar si familiile cu copii se vor simti in elementul lor in orice resort din Finlanda.