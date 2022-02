(P) 6 motive pentru care să apelezi la serviciile unei firme de tractări auto

Probabil că primul gând care le vine în minte șoferilor, în momentul în care se confruntă cu o defecțiune la autovehicul, este „eu pe cine să sun să mă ajute?”.

Dacă unii dintre ei ar alege un prieten sau cunoscut, cei mai mulți știu că alegerea cea mai potrivită și sigură este o firmă de tractări auto.

Indiferent de gravitatea problemei pe care o are autoturismul, o echipă profesionistă va ști ce are de făcut, astfel încât siguranța să fie pe primul loc.În plus, aceasta deține și toate echipamentele și instrumentele necesare pentru ca întreaga operațiune să se desfășoare în cele mai bune condiții.Pentru cei care încă nu sunt convinși că serviciile unei firme specializate sunt mai bune decât ajutorul oferit de un prieten, în continuare sunt prezentate câteva motive care ar putea să le schimbe perspectiva:

Disponibilitate non-stop

O firmă de tractări auto are program non-stop, indiferent că este noapte, weekend sau vreo sărbătoare legală.



De aceea, conducătorii auto care se află într-o situație neprevăzută, cum ar fi o defecțiune la motor, o pană care nu poate fi reparată sau pur și simplu mașina nu mai pornește, pot suna la o astfel de firmă pentru a cere ajutorul.

Servicii suplimentare

Un dispecer cu experiență poate identifica gravitatea problemei cu care clientul se confruntă, pe baza câtorva întrebări pe care i le adresează, pentru a ști ce echipă trebuie să intervină, desau de

O astfel de firmă oferă în general și alte servicii suplimentare, cum ar fi:



• transport utilaje și închiriere camion cu macara;



• transport containere;



• asistență rutieră etc.

Experiență și profesionalism

Echipa unei astfel de companii este una profesionistă, a cărei experiență o va ajuta să identifice atât problema pe care o are autovehiculul, cât și cea mai potrivită soluție.

Asigurarea mașinilor transportate

În plus, în cazul apariției unor situații neprevăzute, aceasta va putea lua deciziile corecte pentru ca operațiunea să poată fi dusă la bun sfârșit rapid și în siguranță.

O firmă de tractare auto serioasă va desfășura toate acțiunile necesare conform prevederilor legale și având toate asigurările și actele necesare.



Aceasta trebuie, de asemenea, să ofere clienților lor și asigurare CMR pentru autovehiculul care urmează a fi transportat, în acest mod clientul va avea garanția că mașina sa va ajunge la destinație în stare bună sau va fi plătit corect.

Echipamente și flotă modernă

Pentru a putea presta servicii de remorcări, o firmă trebuie să dețină o flotă auto care să permită transportarea unei game variate de autovehicule.

Prețuri avantajoase

În plus, cu ajutorul unor echipamente și instrumente specifice, aceasta va putea desfășura în siguranță această operațiune, precum și să ofere servicii de asistență rutieră.

Multe păreri legate de serviciile de tractări auto se referă la costuri, pe care le consideră ridicate.



În realitate, însă, prețurile pe care le practică o astfel de companie sunt foarte accesibile, acestea fiind stabilite în funcție de mai multe criterii, cum ar fi distanța, gabaritul autovehiculului tractat, gradul de avarie al acestuia, precum și alte situații particulare, care țin de fiecare caz în parte.