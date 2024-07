(P) 5 obiceiuri greșite din rutina de hairstyling care îți pot distruge părul

De la utilizarea excesivă a căldurii, la folosirea unor produse nepotrivite, iată 5 practici obișnuite în rutina de hairstyling care pot distruge foliculii și pot face părul să devină fragil și lipsit de viață.

1. Folosirea excesivă a ustensilelor pe bază de căldură

Folosirea în exces a ustensilelor de coafat pe bază de căldură, precum ondulatoarele, plăcile de întindere a părului sau uscătoarele de păr, poate avea efecte negative asupra sănătății podoabei capilare. Acestea pot cauza deteriorarea și uscarea părului, deoarece căldura afectează structura proteinelor din păr, ducând la pierderea elasticității și strălucirii.

Pentru a preveni efectele nedorite, este esențial să folosești un produs de protecție termică înainte de utilizarea oricărui aparat de stilizat părul care funcționează pe bază de căldură. De asemenea, în loc să utilizezi placa sau drotul pentru coafare, poți apela la metodele naturale de stilizare a părului, cum ar fi împletiturile sau bigudiurile, care pot oferi volum și bucle fără a deteriora părul.

În zilele în care stylingul cu căldură nu este necesar, este recomandat să se lase părul să se usuce natural. Aceasta este o abordare mai blândă, care nu numai că previne deteriorarea părului, dar permite și scalpului să se hidrateze în mod natural.

2. Decolorarea

Decolorarea este un proces care poate avea efecte nocive semnificative asupra părului, conducând la uscăciune, rupere și subțiere. Aceasta implică utilizarea de produse chimice puternice care deschid cuticula părului pentru a scoate pigmentul natural.

După decolorare, hidratarea și nutrirea părului sunt esențiale. Aplicarea unei măști de păr hidratante și nutritive cel puțin o dată pe săptămână este recomandată pentru a menține părul sănătos și strălucitor. Tratamentele pentru căderea părului pot fi și ele eficiente în urma unor decolorări intense sau repetate.

Există alternative mai blânde la decolorare, cum ar fi vopsirea cu henna sau utilizarea de tratamente de iluminare naturale. Aceste metode nu sunt la fel de dăunătoare pentru podoaba capilară și pot fi o opțiune mai bună pentru persoanele cu păr fragil. De exemplu, henna este o vopsea naturală care nu conține amoniac sau alte substanțe chimice dure și este cunoscută pentru proprietățile sale de condiționare și fortifiere a părului.

3. Perierea agresivă

Perierea agresivă a părului poate avea efecte negative asupra sănătății acestuia, provocând ruperea, deteriorarea și chiar căderea firelor de păr. Firul de păr este foarte delicat și poate fi ușor deteriorat de o periere prea dură sau de utilizarea unei perii nepotrivite.

Pieptenii cu dinți mari sunt ideali pentru descurcarea părului umed, în timp ce peria cu peri naturali este mai blândă cu firul de păr și ajută la distribuirea uleiurilor naturale de la rădăcină până la vârf. Alegerea corectă a periei poate face o diferență semnificativă în prevenirea deteriorării părului.

Totodată, adoptarea unor tehnici de periere sănătoase este esențială pentru protejarea părului și reducerea riscului de deteriorare. Se recomandă perierea părului începând de la vârfuri și mergând spre rădăcină, pentru a evita ruperea firelor. De asemenea, este important să eviți perierea atunci când părul este umed, deoarece este mai susceptibil la rupere. Utilizarea unui produs special conceput pentru descurcarea părului poate fi la fel de util.

4. Legarea prea strânsă a părului cu elastice

Legarea prea strânsă a părului cu elastice poate cauza alopecie de tracțiune[2], o formă de cădere a părului provocată de tensiunea constantă asupra foliculilor. Acestă condiție a părului poate fi reversibilă dacă este depistată și tratată la timp, însă în cazurile severe poate duce la pierderea permanentă a firelor de păr. Poți afla mai multe informații despre căderea părului sau alopecie de pe Internet, pentru a ști cum o poți preveni.

Nu toate elasticele sunt la fel și unele pot fi chiar mai dăunătoare decât altele. Elasticele din bumbac sau din satin sunt mai blânde pentru păr, deoarece sunt mai moi și nu au margini aspre care să poată prinde și rupe firele de păr. Totuși, chiar și acestea pot cauza probleme dacă sunt folosite în mod necorespunzător.

Pentru a evita daunele cauzate de legarea prea strânsă a părului, există câteva recomandări pe care le poți urma. În primul rând, părul ar trebui să fie legat destul de liber pentru a permite circulația sângelui, dar suficient de strâns pentru a ține părul la locul lui. În al doilea rând, utilizarea unui elastic de păr fără accesorii metalice și a unei tehnici de legare care nu trage de foliculii de păr poate ajuta la reducerea riscului de alopecie de tracțiune.

Nu în ultimul rând, după ce părul a fost legat strâns cu un elastic, este important să îi oferi o îngrijire adecvată pentru a preveni uscarea și ruperea acestuia. Utilizarea unui balsam nutritiv sau a unui ulei pentru păr poate ajuta la hidratarea și fortificarea firelor de păr, reducând astfel riscul de rupere și cădere.

5. Spălarea excesivă a părului

Spălarea excesivă a părului poate avea efecte negative semnificative, cum ar fi uscarea și fragilizarea acestuia[2], iar asta se întâmplă deoarece procesul de spălare îndepărtează uleiurile naturale care protejează și hidratează părul. Mai mult, poate duce la iritații ale scalpului și la apariția mătreții.

O alternativă la spălarea zilnică a părului ar fi utilizarea șampoanelor uscate sau spălarea părului la fiecare două-trei zile, în funcție de tipul de păr și de nivelul de activitate fizică. Șampoanele uscate pot absorbi excesul de sebum și pot oferi volum, fără a necesita spălare cu apă, însă și acestea trebuie utilizate cu precauție

În ceea ce privește metodele corecte de spălare a părului, se recomandă folosirea apei călduțe în loc de apă fierbinte, masarea delicată a scalpului, utilizarea unui balsam adecvat și evitarea frecării excesive a părului cu prosopul.

Este esențial să fim conștienți de obiceiurile greșite din rutina de hairstyling, care pot avea un impact negativ asupra sănătății podoabei capilare. Prin adoptarea unor practici corecte în îngrijirea părului, putem evita aceste efecte nedorite.

