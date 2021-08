(P) 5 motive pentru care să alegi parchet din bambus densificat

În cazul în care dorești să-ți amenajezi casa cu o pardoseală mai specială, de esență orientală, care să fie și estetică și foarte rezistentă la trafic, parchetul de bambus densificat este una dintre cele mai bune soluții.

Nuanțele variate disponibile în prezent, textura delicată și duritatea ridicată, pot fi integrate cu succes în orice tip de design, fie el de locuință, birou sau spațiu comercial.



Când facem o amenajare de interior, cu toții apreciem o pardoseală de calitate, care are un aspect plăcut și care se comportă foarte bine în timp. Tocmai de aceea în rândurile ce urmează ne-am gândit să îți prezentăm un produs avantajos și principalele detalii pentru care să alegi un parchet de bambus densificat de la Decolandia.

Cele mai importante 5 motive pentru o pardoseală de bambus densificat.



1. Este disponibil în multe culori și nuanțe



În cazul în care te întrebi dacă aspectul specific bambusul și culoarea sa se potrivesc cu designul ales, menționăm faptul că prin densificare parchetul își pierde aspectul și textura materialului inițial, devenind un produs foarte versatil și extrem de rezistent. La ora actuala poți opta pentru multe nuanțe, respectiv: cafeniu, alb, gri, natur, wenge etc.



2. Are o duritate mai mare decât a parchetului din esențe autohtone



Prin procedura specifică de producere, materialul obținut are o duritate și o densitate mult mai mare decât a lemnului natural. Tulpinile de bambus sunt tăiate şi mărunţite până devin fâşii mici. Apoi sunt comprimate printr-o procedură specială la cald, cu un adaos de rășină specială, obţinându-se o formula finală mult mai solidă și rezistentă, net superioară multor tipuri de parchet de lemn masiv.



Decolandia este prima firmă de profil care a adus pardoseli din bambus și care a denumit produsul densificat, grație procesului de fabricare.



3. Poate fi întrebuințat pentru orice tip de amenajare



Putând fi cumpărat în varianta de scândură de pardoseală și în mai multe nuanțe, parchetul de bambus densificat poate fi întrebuințat pentru a amenaja orice tip de spațiu sau încăpere. Poate fi folosit pentru un interior clasic, în stil oriental sau colonial, un interior modern, industrial, eclectic, englezesc sau orice formă de design preferi. Este la fel de bun pentru o locuință, un spațiu comercial sau o amenajare de birou cu trafic intens



4. Poate fi personalizat pentru a-l face să semene cu alte esențe



În cazul în care ești atras de proprietățile oferite de bambusul densificat, dar nu ești foarte convins că aspectul specific se potrivește interiorului dorit, acest lucru nu este o problemă. Produsul poate fi livrat și în variante de imitație de stejar, frasin, cireș, wenge etc.



5. Prețul de achiziție este avantajos



Dacă luăm în calcul caracteristicile oferite de produs, prețul final, chiar dacă este unul ceva mai mare, este unul foarte avantajos. Varietatea de nuanțe disponibile, duritatea mai mare decât a parchetului de lemn masiv, întreținerea ușoară și rezistența în timp vor face ca investiția să fie una foarte rentabilă.

Fiind vorba despre un produs realizat cu tehnologie nouă, ce se îmbunătățește continuu, parchetul de bambus densificat este cu siguranță o soluție foarte bună pentru amenajarea unui interior elegant și durabil.