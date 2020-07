(P) 5 jocuri cult ce au făcut istorie în industria de gaming

Un adevărat gamer este mereu la curent cu cele mai noi jocuri lansate, fiecare dintre ele venind cu noi inovații, care solicită atât abilitățile jucătorului, cât și capacitatea calculatorului.

Este și firesc ca un joc video nou să aibă o grafică mai performantă, de aceea un calculator sau un laptop de gaming trebuie să fie dotat cu un procesor puternic și o placă video ieftină, dar performantă.

Pentru o experiență deosebită de joc nu este însă obligatoriu să testăm cele mai noi ediții lansate, pentru că există și multe jocuri mai vechi, dar care nu-și vor pierde niciodată din farmec. Dacă te-ar tenta să încerci și ceva clasic, îți prezentăm în acest articol câteva dintre cele mai populare jocuri video din toate timpurile, adevărate jocuri cult, pe care ar trebui să le testezi, dacă nu ai făcut-o deja.

1. Minecraft

Lansat în 2009, Minecraft este unul dintre cele mai îndrăgite jocuri din toate timpurile. Chiar și acum, copiii și adolescenții se bucură să-l încerce. Deși are o grafică simplă și un scenariu banal, Minecraft stimulează creativitatea și permite construirea de la zero a unei întregi lumi.

Jocul este disponibil în continuare pe foarte multe platforme și a devenit cel mai bine vândut joc video din toate timpurile, cu peste 200 de milioane de copii vândute și 126 de milioane de utilizatori activi în 2020.

2. World of Warcraft

Acest joc de rol multiplayer a fost lansat în 2004 și este al patrulea din universul Warcraft, creat în 1994. Mult mai populare decât celelalte jocuri din serie, „World of Warcraft” permite jucătorilor să-și asume rolurile eroilor Warcraft în timp ce explorează o întreagă lume fantastică și să interacționeze între ei. Este cel mai popular joc de rol multiplayer, înregistrând în anul 2009 aproape 10 milioane de jucători. Mai mult, este și unul dintre cele mai profitabile jocuri din toate timpurile, aducând câștiguri de peste 9 miliarde de dolari de la lansare până în anul 2017.

3. Dota 2

Dota 2 este un joc multiplayer de tip online arena (MOBA), continuare a jocului „Defense of the Ancients (DotA)”, un mod creat de comunitate pentru jocul „Warcraft III: Reign of Chaos” și pachetul de expansiune „The Frozen Throne.” Este un joc apreciat atât pentru scenariu și grafică, dar și pentru complexitatea și dificultatea sa.

Lansat în 2013, Dota 2 se joacă între două echipe de câte 5 jucători, fiecare gamer controlând un personaj. Jocul s-a bucurat încă de la început de foarte mult succes și a fost folosit inclusiv în experimente de inteligență artificială, în care supercomputerele erau învățate să se joace.

4. Grand Theft Auto

Lansat în 1997, Grand Theft Auto (GTA) este un joc video din categoria acțiune-aventură, care s-a vândut până acum în peste 280 de milioane de exemplare, prima versiune fiind urmată de alte jocuri din serie, ajungând la a 5-a ediție, realizată cu grafică 3D.

Deoarece implică acțiuni violente și un limbaj agresiv, jocul este interzis gamerilor care au sub 18 ani. Seria s-a bucurat de un uriaș succes, aducând un venit de peste 9 miliarde de dolari.

5. Call of Duty

„Call of Duty” este un joc de tip first person shooter, prima versiune fiind lansată în anul 2003, iar cea mai recentă în octombrie 2019. Acțiunea are loc în mai multe epoci și locații - de la Al Doilea Război Mondial până la o societate a viitorului, unde luptele au loc în spațiul cosmic. Până în 2016 seria s-a vândut în peste 250 de milioane de copii și a generat un venit de aproximativ 15 miliarde de dolari.

În concluzie, dacă ești un gamer pasionat, merită să încerci și aceste jocuri cult, care sunt mai vechi, dar care s-au bucurat de un succes uriaș în decursul timpului.