(P) 5 idei de platouri festive cu aperitive reci

Cand suntem gazde pentru un eveniment, asigurarea mancarii este una dintre preocuparile principale.

Fie ca este vorba de o aniversare, o masa de Craciun sau alta ocazie, mancarea ne aduce impreuna, faciliteaza socializarea si ajuta la crearea unei dispozitii placute. Alegerea unui singur tip de preparat se poate dovedi insa o decizie riscanta, pentru ca intotdeauna exista persoane care nu impartasesc gusturile celorlalti. Un platou festiv reprezinta o idee mai potrivita, datorita diversitatii. Insa nu este mereu usor sa realizezi preparate variate si gustoase, de aceea ti-am pregatit o lista cu 5 idei care te vor ajuta sa faci niste platouri care lasa gura apa chiar si celor pretentiosi.

1. Platou cu crema de branza, bacon si legume



Acest platou presupune amestecarea unei branze tartinabile sau de tip cottage cu mustar si maioneza, apoi cu branza de vaci si smantana, pentru obtinerea unei creme savuroase. Aceasta se aseaza apoi pe platou, pe frunze de salata. Baconul se prajeste in tigaie pana devine crocant si se pune pe platou, pentru desfatarea carnivorilor. Legumele se taie in diverse forme si se aseaza in functie de preferinta. Pot fi folosite rosii, castraveti, ardei grasi, ceapa verde, ridichi rosii, praz si alte vegetale care iti plac.

2. Platou cu sunca, branzeturi si merisoare



Sunca de pui, porc sau curcan se taie in felii subtiri si se ruleaza. Aceasta se aseaza pe marginea platoului, de jur imprejur. In mijloc se aseaza apoi celelalte ingrediente: diferite tipuri de branzeturi si merisoare, a caror aciditate contrasteaza placut cu gustul suncii si cu aromele branzeturilor. Cu cat selectia de branzeturi este mai mare, cu atat rezultatul va fi mai bun. Poti folosi cascaval simplu si afumat, emmentaler, gouda, branzeturi cu mucegai de diferite tipuri, branzeturi proaspete sau vechi.

3. Oua, branzeturi italienesti, struguri si salamuri uscate



Branzeturile italienesti maturate, ca gorgonzola, merg perfect cu struguri de masa albi si negri. Mozzarella se potriveste, in schimb, cu oua fierte tari, servite simple sau cu galbenusul amestecat cu mustar sau maioneza. O selectie de salamuri uscate completeaza un platou delicios. Poti folosi salamuri cu nuci, alune sau castane sau salamuri de vanat, ca cel de cerb sau cel de mistret. Daca varietatea nu este destul de mare, poti adauga si felii de chorizo care, cu gustul lor picant si puternic, vor imbogati experienta gastronomica.

4. Salata de vinete, mousse de ton, icre si grisine in manta de bacon



Acest platou cu aperitive se bazeaza pe alimente cu textura cremoasa, pe care le echilibram cu niste grisine delicioase. Salata de vinete se decoreaza cu felii de rosii, care, cu aciditatea lor, ii vor potenta gustul. Mousse-ul de ton este fin si aduce o nota mediteraneana platoului, iar salata de icre cu ceapa verde este elementul cu gust pregnant necesar pentru accentuarea experientei culinare. Grisinele se infasoara cu felii subtire de bacon si se dau la cuptor timp de 5-6 minute, pentru a deveni crocante.

5. Pui crocant, snitel de vita, rulada de spanac cu crema de branza si salata de telina



Puiul taiat in bucati mici si prajit in tigaie este delicios, iar snitelul de vita aduce un plus de gust si finete pe acest platou preponderent carnivor. Rulada de spanac cu crema de branza se prepara usor si aduce culoare, dar si o savoare unica. Salata de telina simpla sau cu maioneza este ideala pentru armonizarea platoului, iar textura sa specifica asigura diversitatea necesara pentru o masa reusita.

Platourile sunt reteta perfecta pentru o zi festiva reusita. Daca ti se pare ca este prea complicat sa gatesti atatea preparate, poti comanda online platouri gata facute sau specialitati pe care le asezi tu cum iti doresti. Gasesti mancare gatita oriunde in Bucuresti, cu care poti realiza cele mai aratoase si gustoase preparate.