(P) 4 motive să investești într-un apartament sau o casă în 2021

Visezi la stabilitate financiară în viitor? Cel mai bun mod de a-ți atinge obiectivul este să-ți cumperi un apartament sau o casă.

De ce îți dăm un asemenea sfat? Ei bine, făcând o astfel de investiție ai numai de câștigat. Valoarea apartamentelor sau caselor crește în timp. Adică ceea ce cumperi astăzi la un anumit preț, mâine poate avea o valoare mai mare. De aceea, cumpărarea unei case sau a unui apartament este o opțiune ideală care îți va oferi stabilitate și te va ajuta să-ți satisfaci nevoile de bază.

În prezent și datorită situației grele prin care trecem, este mai profitabil să investești în bunuri imobiliare decât să economisești bani într-o instituție financiară. Așadar, iată 4 motive pentru care merită să investești într-un apartament sau o casă.

1. Mai bine proprietar decât chiriaș



Devenind proprietarul unui apartament sau al unei case, ai automat putere asupra bunului tangibil dobândit. Este mult mai bine să cumperi un imobil pe care îl poți numi „casa mea” decât să plătești lunar chirie pentru el.

Sentimentul că deții o casă a ta în care ești liber să faci ce vrei, nu se compară cu niciun altul. Din acest motiv, dacă nu-ți poți cumpăra apartamentul sau casa cu bani cash, merită să faci credit la bancă.

Un alt beneficiu al deținerii unui imobil este sentimentul de împlinire pe care îl generează. Suntem singuri că dintotdeauna ți-ai dorit să ai propria casă și că ai simțit că ea te va împlini.

Însă, făcând o astfel de investiție, nu vei fi doar împlinit pe plan personal, vei avea parte și de stabilitate financiară.



2. Nu trebuie să te muți mereu în altă parte



Știm bine că termenul mediu de închiriere a unui imobil este în general de 1 an. Acest lucru înseamnă că an de an va trebui să:

• cauți un alt apartament,

• plătești chirie în avans pentru prima lună,

• închiriezi o mașină mare cu care să-ți muți lucrurile la noul apartament,

• cari lucrurile dintr-un loc în altul,

• te adaptezi la un nou stil de viață,

• la noile trasee către serviciu,

• la noua zonă în care vei locui etc.

Când cumperi o casă sau un apartament, totul se schimbă. Acei bani pe care i-ai fi cheltuit într-un proces amplu de mutare, îi poți investi în reamenajarea locuinței pe care o cumperi.



3. Alegi un imobil pe gustul tău



Toți visăm să ne cumpărăm la un moment dat în viață casa noastră. Dar este greu să găsim casa pe care am visat-o mereu.

Când iei decizia de a investi într-o proprietate, ai puterea de a planifica cum îți dorești să arate aceasta pe viitor făcând mici schimbări precum:

• văruirea pereților într-o altă culoare,

• montarea de lambriu pe pereți și pe tavan pentru a da un notă personală casei,

• folosirea unor jaluze sau perdele personalizate sau

• realizarea unor modificări structurale, cum ar fi montarea unui parchet nou, reamenajarea camerelor, printre altele.

Un avantaj al acestui lucru este că, dacă faci modificări, fie că este vorba de o casă sau un apartament, vei avea de câștigat deoarece valoarea proprietății va începe să crească. Dacă la un moment vei dori să vinzi proprietatea pe care o deții, există șanse mari să obții o sumă mai mare decât cea pe care ai dat-o când ai cumpărat-o.



4. Independență



Odată cu achiziționarea unui apartament sau a unei case, ai posibilitatea să faci ce vrei în locuința ta. Poți așeza lucrurile cum îți dorești. Poți schimba în casă tot ce dorești. Ai libertatea de a decide ce se întâmplă în casa ta. În calitate de proprietar nu aștepți acceptul sau acordul altei persoane.

Când ești chiriaș nu poți face ce vrei în locuința în care stai. Proprietarul casei are putere de decizie. Tu nu poți face nicio modificare fără aprobarea persoanei de la care ai închiriat apartamentul sau casa.

Ținând cont de motivele dezvăluite mai sus, ești pregătit să investești într-un imobil ce îți poate asigura stabilitate financiară în viitor?

