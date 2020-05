(P) 10 Modele de Perdele și Draperii Deosebite

Nici o cameră nu este completă fără aceste accesorii. Deși nu sunt cele mai scumpe, pot fi accentul definitoriu pentru stilul și ambianță unei încăperi.

Vorbim despre perdele și draperii, accesoriile textile ce pun în evidență ferestrele și pun în valoare întregul decor.



Perdelele și draperiile sunt mai mult decât niște banale accesorii textile care decorează ferestrele. Ele pot crea atmosferă întregii camere. Sunt practice, desigur, întrucât protejează mobilă și decorațiunile de razele soarelui și ne conferă umbră. Însă, pe lângă confortul și funcționalitatea lor, perdelele și draperiile creează sentimente de căldură, protecție, intimitate.



Orice designer de interioare știe cel mai bine că perdelele și draperiile pot face cameră să fie perfectă. Însă, doar dacă sunt alese corect. Perdelele și draperiile se aleg în funcție de criterii precum culoare, țesătură, lungime, finisaje, căptușeala și stilul decorativ al camerei, desigur.



În alegerea perdelelor și a draperiilor este important să fii atent la culoare și textură. Țesătură este importantă pentru că prezice cât de bine va rezistă perdeaua în timp dar și felul cum se așează ea: dacă se plisează sau cade în falduri grele. În ceea ce privește culorile alese pentru accesoriile de la ferestre, specialiștii ne sfătuiesc să evităm nuanțele deschise, dacă apartamentul este scăldat în lumina. Motivul? Tonurile deschise tind să devină terne de la lumina. De asemenea, țesături precum catifeaua, mătasea artificială, lâna, mătasea, inul sunt des recomandate, întrucât se așează cel mai bine și sunt durabile.



Poate fi ușor să ne simțim copleșiți în fața unor oferte variate de accesorii dar și în fața unor astfel de criterii. Pentru a ușura procesul și a diminua timpul de triere, îți oferim câteva sugestii din care să alegi perdele și draperii deosebite:



Draperii din catifea



Acest gen de draperie rămâne un model clasic, indiferent de trendurile în materie de decorațiuni. Din catifea elegantă, o astfel de draperie poate completa decorul unui living cu pereții înalți sau un dormitor intim, liniștit. Întrucât este vorba despre un gri închis, antracit, cu saturație profundă, îți recomandăm să îl alegi în completarea unui interior cald, deschis. O astfel de draperie pune în valoare o cameră în stil nordic, cu mult alb, tonuri bej sau nisipii și mobilă din lemn natural, eventual cu mici accente metalice.



Draperii cu imprimeu floral



Pentru un dining sau pentru o bucătărie romantică, elegantă, în stil clasic, îți recomandăm o draperie cu pattern floral. O astfel de draperie cu boboci și petale de trandafiri poate decora și o încăpere în stil rustic-elegant. Poate fi asortată în tandem cu perdele sau jaluzele în dungi sau cu materiale uni, albe sau crem, pentru a deschide cameră. Atunci când alegi astfel de draperii ai grijă la aglomerația de elemente decorative din încăpere. Te poate ajută să inserezi piese de mobilă sau decorațiuni uni, în tonuri neutre.

Draperia colorată



Se poartă nuanțele neutre, de bază, apropiate de tonurile din natură (alb, gri, bej, crem, nude, nisipiu, maro, kaki) dar trendurile de sezon aduc în prim-plan și nuanțe țări. Verdele, în acest sezon este bine reprezentat de nuanțe bogate, prețioase de smarald dar și de tonuri vii, jucăușe, energice de verde-crud. O draperie astfel colorată poate fi asortată în orice cameră: de la living la cameră copilului, având extra rezistentă datorită texturii sale catifelate.



Draperii stil moodboard



Dacă te-ai îndrăgostit cândva de romantică regiune Provence, o astfel de draperie este ideală pentru tine. Cu pattern floral, în stil „moodboard”, adică cu alte elemente ce creează o atmosferă, această draperie conferă un efect liniștitor, intim, rafinat dar ludic și feminin în același timp. O astfel de draperie poate decora ferestrele unei sufragerii în stil colonial, o bucătărie amenajată clasic dar și un dormitor ce îmbină elementele moderne cu cele inspirate de viață la țară, la fermă, altfel spus rustice.

Draperii cu motive abstracte



Pentru camerele intens luminate natural, draperia cu pattern sinuos, abstract este perfectă și atât de versatilă! Dintr-un material nu foarte gros, însă nici diafan, această draperie permite luminii să treacă puțin, să se strecoare peste piesele de mobilier și peste decorațiuni. Acest gen de imprimeu poate fi de folos cu precădere camerelor cu tavan jos, verticalitatea liniilor lăsând impresia de spațiu și creând senzația de tavan mai înalt. Cât despre cameră ce i se potrivește unei astfel de draperii, să zicem că ea nu discriminează nicio încăpere! Ba dimpotrivă, poate flata atât interioarele clasice, cât și pe cele urbane, actuale, moderne.

Perdeaua elegantă brodată



Jocul de transparent și opac face din acest gen de perdea modelul ideal între clasic și modern. În plus, îi conferă o senzualitate și o căldură aparte, deci un astfel de model poate fi folosit cu precădere în iatacuri sau în sufragerii primitoare. Un alt plus al acestui material feminin și elegant este textură să, nici prea moale, nici prea rigidă. Broderia delicată și albul pur vor evidenția perfect lemnul natural, lemnul ușor patinat sau pictat și accesoriile decorative prețioase, elegante. Îți recomandăm să nu o asortezi la o cameră cu mobilă modernă, întrucât va face notă discordantă.



Perdeaua gata confectionată



Gata măsurată și croită, te sfătuim să alegi o astfel de perdea când vrei că procesul să fie mai rapid. Cu o țesătură delicată, diafană, transparența, această perdea permite soarelui să treacă prin ea. Vestea bună este că modelul este suficient de simplu încât să permită să fie combinat cu o draperie ce poate bloca lumina. Cât despre stilurile decorative în care îți recomandăm să o folosești, cuvântul-cheie este versatilitate. Se poate asorta atât la mobilier elegant, cât și la cel business, atât la stiluri clasice, cât și la interioare, Boho. De preferat, prinde-o în galerie în livinguri, dormitoare, ateliere sau birouri.



Perdeaua intens colorată



Pentru living, dormitor sau camerele de copii, o perdea colorata este exact ce ai nevoie. Dintr-o textura fluida, eterica, transparenta dar usor de intretinut si foarte rezistenta, perdeaua turcoaz nu va fi in casa ta doar pret de un sezon. O poti incorpora in interioare cu mult alb, lemn natural dar poate sta si alaturi de mobila moderna din MDF la fel de bine. Este, fara doar si poate, perechea ideala pentru o atmosfera relaxata, boema, dar si pentru amenajari urbane.



Perdeaua albă, clasică, cu „ceva in plus”



Atunci când îți dorești o perdea albă, clasică, simplă dar care să nu fie totuși monotonă, mizează pe acest gen. Această perdea este inspirată din stilul șic, rafinat, relaxat și boem al interioarelor franțuzești rustice. O poți folosi fie să decorezi geamurile din living, fie ferestrele din dormitor. Cât despre stil, este suficient de simplă, încât să completeze liniile clasice, elegante, dar și suficient de interesantă, cât să fie asortată unui interior modern.



Perdeaua din pânză semi-transparentă



Dacă vrei o perdea modernă, versatilă și cu un model suficient de interesant, te sfătuim să alegi acest gen. Dintr-un material ce aduce aminte de panzeturile fine de altădată, cu o ușoară texturare și cu motive vegetale, abstracte, această perdea poate decora dormitoarele, sufrageriile dar și spațiile de tip office.



În speranța că ți-am oferit câteva sugestii interesante de a-ți transformă total locuința la un buget extrem de prietenos, îți mai spunem doar că fiecare model de perdea poate fi completat de straturi de draperii, și invers. De altfel, foarte des, în completarea lor pot fi strecurate și jaluzele sau storurile, în funcție de model. Folosește jaluzele și storurile pentru a opri lumina și perdelele și draperiile pentru un plus de eleganță, intimitate și pentru a adaugă structură camerei.