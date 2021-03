”România, te iubesc!”, despre clanurile interlope din București. Cosmin Savu: ”Au fost amenințări”

”România, te iubesc!” este de la ora 18.00, la Pro TV. Despre ancheta din această seară am vorbit cu realizatorul Cosmin Savu.

”Este o poveste despre cum s-au dezvoltat în 31 de ani tot felul de rețele. Rețele de interlopi, grupări infracționale organizate și sunt multe, să știți. Am stat de vorbă cu foarte multă lume, de la polițiști sub acoperire, la miniștri și interlopi. Am văzut un personaj foarte interesant- Sandu Geamănu. Omul ăsta are 51 de ani, dintre care 27 i-a petrecut în penitenciar, în pușcărie”, a declarat Cosmin Savu.

”În mintea unui criminal e greu să intri. Omul ăsta e pentru un omor acolo, are multe fapte, e un personaj cunoscut de-a lungul timpului. Gândiți-vă la mașina lui Gigi Becali- e aceeași rețea, a lui, el este conducătorul acelei rețele. Afacerea Portbagajul, din anul 2000, sunt 500.000 de dolari la ora aceea, omul este încă foarte puternic, în continuare, din penitenciar. Are frați care sunt afară, cu care comunică”, mai spune realizatorul ”România, te iubesc!”.

Cum au reușit în acești 31 de ani să crească aceste clanuri și să devină atât de puternice?

”Cu siguranță, este și o complicitate a autorităților. De-a lungul timpului au existat suspiciuni, au existat cazuri, vorbim de polițiști, politicieni, avem astfel de dovezi în materialele noastre, o să punem degetul pe rană”, explică jurnalistul Pro TV.

Ai filmat în pandemie, cât de dificil v-a fost să duceți treaba până la capăt?

”E dificil, mai ales în comunicarea cu oamenii. Ne-am luat măsurile de precauție și până la urmă trebuie să revenim la normal”, a mai spus Cosmin Savu.

Cât de greu este să ajungi să vorbești cu oamenii ăștia?

”Unii m-au respins, reacțiile sunt diverse. Unii te amenință voalat, alții îți trimit hârtii prin avocat, încercând să te intimideze- nu o să reușească, asta vreau să le transmit acum. E complicat, dar în același timp e o provocare și în momentul în care reușești să ai un dialog cu ei poți să scoți lucruri interesante.

Am făcut mai multe demersuri pentru a sta de vorbă cu Nuțu Cămătaru, prin intermediari, prin discuții telefonice, m-a respins, nu vrea să apar. Din istoria asta de 31 de ani a grupărilor infracționale organizate din București, frații Cămătaru nu pot să lipsească. Sile Cămătaru este în continuare în penitenciar, fratele lui Nuțu conduce în continuare niște afaceri.

Dacă te uiți, sunt niște oameni foarte bogați, nu sunt niște săraci și te întrebi din ce, pentru că totuși au fost niște șefi de poliție ”decapitați” din cauza lor, conexiunile din lumea politică au fost foarte strânse.

Șoferul unui fost primar al Bucureștiului era membru al acestui clan, deci vorbim de conexiuni puternice”, a mai spus Cosmin Savu.

Ai primit și amenințări, ți-e teamă, te-ai simțit vreun moment în pericol?

”Eu sunt om sănătos la cap, mereu am spus: dacă nu ai temeri, înseamnă că nu ești. Bineînțeles că am temeri și, da, au fost amenințări, mare parte voalate, la genul ai familie, ai copii, tu crezi în karma? – o să ți se întoarcă.

De o vârstă lucrurile astea nu mai țin, bineînțeles că mi-am luat și eu protecția necesară. Cred că o să fie OK; nu suntem totuși într-o țară în care să se arunce în aer jurnaliștii”, a afirmat Cosmin Savu.