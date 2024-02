Studenţi ai UBB Cluj-Napoca au reuşit o performanţă unică la o competiţie internaţională organizată la Madrid

Acest lucru reprezintă o performanţă unică, informează, miercuri, instituţia clujeană de învăţământ superior, citată de Agerpres.

„În perioada 18-23 februarie 2024 a avut loc competiţia internaţională de studii de caz organizată de IE Business School din Madrid, Spania, constând din două probe de concurs separate, o probă care s-a derulat pe parcursul unei săptămâni, respectiv una de 24 de ore. Echipă formată din studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB a reuşit o performanţă unică la această întrecere, fiind singura echipă care s-a calificat în finala ambelor probe, clasându-se pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în cadrul primei probe, respectiv obţinând locul trei în cadrul celei de-a doua probe a competiţiei", se arată într-un comunicat transmis de către reprezentanţii UBB.

Echipa a fost alcătuită din studenţii Antal Andras (Finanţe şi bănci, anul 3), Bugar Anna (Finanţe şi bănci, anul 3), Kovacs Kata (Finanţe şi bănci, anul 3), respectiv Tófalvi Krisztian (Informatică economică, anul 2). Studenţii au fost însoţiţi la concurs de prof. univ. dr. Szasz Levente, coordonatorul echipei, fiind pregătiţi în colaborare cu lect. univ. dr. Racz Bela-Gergely şi conf. univ. dr. Gyorfy Lehel.

Potrivit sursei citate, în cadrul primei probe a competiţiei echipele participante au avut sarcina să dezvolte o strategie pe termen scurt şi pe termen lung pentru compania Sushita, o reţea de restaurante din Spania, iar cea de a doua probă a constat în elaborarea unui plan strategic pentru grupul hotelier Radisson în scopul expansiunii acestuia în regiunea asiatică.

„Echipa clujeană a concurat cu universităţi din SUA, Germania şi Mexic în cadrul preliminariilor din prima rundă, calificându-se în finala competiţiei unde a reuşit să se urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, devansând gazdele de la IE Business School (Spania), respectiv echipa studenţească de la Frankfurt School of Finance & Management (Germania). Această probă a fost urmată de o rundă în care echipele au avut la dispoziţie doar 24 de ore pentru elaborarea soluţiilor, iar echipa clujeană a demonstrat din nou o performanţă solidă, câştigând grupa prelimară în faţa unor echipe studenţeşti din Spania şi din Mexic, obţinând în final locul trei al competiţiei. Această probă a fost câştigată de BI Norwegian Business School (Norvegia), locul doi fiind obţinut de studenţii de la University of Southern California, Marshall School of Business (SUA)", se mai arată în comunicatul UBB.

Profesorul Szasz Levente, prodecanul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, coordonatorul echipei, spune că nivelul actului educaţional în UBB este ridicat.

„De fiecare dată când participăm la astfel de competiţii prestigioase la nivel internaţional este îmbucurător să constatăm faptul că nivelul calitativ al actului educaţional din cadrul UBB permite studenţilor noştri să concureze de la egal la egal cu echipe studenţeşti reprezentând universităţi globale de top şi chiar reuşim din când în când să ne clasăm pe podiumul acestor întreceri. De această dată organizatorii din Spania au remarcat faptul că UBB a fost singura universitate care a avut o performanţă constantă, reuşind să se claseze pe podium în cadrul ambelor probe ale concursului. Această performanţă consistentă e cu atât mai remarcabilă, cu cât performanţa echipelor studenţeşti este jurizată de câte un panel alcătuit din reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai mediului academic global", a mai afirmat prodecanul Szasz Levente, citat în comunicatul UBB.

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 28-02-2024 16:51



