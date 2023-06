Săptămâna Verde Europeană. Filme realizate şi coproduse în Austria, disponibile gratuit pentru şcolile înregistrate

Sub egida Săptămânii Verzi Europene, care are loc în perioada 3 - 11 iunie, pasionaţii de film se pot bucura de producţii remarcabile realizate şi coproduse în Austria.

Acestea pot fi vizionate gratuit de către toate şcolile înregistrate în program atât la cinematografele partenere, cât şi la clasă, prin intermediul platformei www.euyc.green. Dintre toate aceste filme, o parte vor fi disponibile gratuit şi pentru restul spectatorilor din întreaga lume, pe durata Săptămânii Verzi Europene. În România, filmele din program vor fi disponibile pentru şcoli prin platforma de streaming www.euyc.green, începând cu 3 iunie. În toamna acestui an, şcolile vor putea viziona producţiile în cinematografe, transmite news.ro.

Proiectul finanţat de UE, EU Youth Cinema: Green Deal, se angajează încă o dată să promoveze o Europă durabilă, prezentând obiectivele relevante ale Acordului Verde European într-un context cinematografic. Nu este o coincidenţă faptul că noua temă Green Films @Austria este lansată în timpul Săptămânii Verzi Europene - acest eveniment anual fiind o oportunitate excelentă de a prezenta evoluţiile actuale ale politicilor de mediu ale UE. La sugestia preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anul 2023 a fost declarat Anul European al Competenţelor.

„Anul European al Competenţelor îşi propune în mod explicit promovarea inovaţiei şi a competitivităţii, oferind un nou impuls învăţării pe tot parcursul vieţii şi consolidând societatea în calea transformării verzi şi digitale. Cu sprijinul EU Green Deal pot fi create până la un milion de locuri de muncă suplimentare în Uniunea Europeană până în 2030. Tinerii reprezintă o preocupare principală în programele de educaţie durabilă”, declară Leonore Gewessler, Ministrul al Protecţiei Mediului care împreună cu ministerul său oferă un sprijin semnificativ proiectului EU Youth Cinema: Green Deal pentru a doua oară.

În cadrul ediţiei din acest an, Green Films @Austria, au fost selectate opt filme excepţionale: „Austria2Australia” (regizat de Andreas Buciuman, Dominik Bochis), „Eating Differently - The Experiment” (regizat de Andrea Ernst, Kurt Langbein), „Generation Change - Who Saves the World” (regizat de Vanessa Böttcher), „Matter Out of Place” (regizat de Nikolaus Geyrhalter) , „The Green Lie” (regizat de Werner Boote), „Save the Village” (regizat de Teresa Distelberger), „Welcome to Sodom” (regizat de Christian Krönes, Florian Weigensamer) şi „Wood - The Game - Changer Undercover” (regizat de Monica Lãzurean-Gorgan, Michaela Kirst şi Ebba Sinzinger). Aceste producţii vor fi însoţite de discuţii captivante cu invitaţi inspiraţionali şi materiale didactice de înaltă calitate destinate profesorilor.

„Prin intermediul unor filme remarcabile din Austria, tinerii din cinci ţări vor avea ocazia să afle mai multe despre provocările ecologice şi să fie sensibilizaţi cu privire la problema schimbărilor climatice, respectiv protecţiei mediului”, declară directorii executivi ai asociaţiei media VAM, Veit Heiduschka şi Michael Kavouras, care au contribuit la punerea în valoare a producţiilor austriece prin intermediul asociaţiei lor dedicate pentru promovarea media audiovizuală.

Regizorul Christian Krönes („Welcome to Sodom”) rezumă mesajul central al proiectului EUYC: „Sper într-o schimbare de mentalitate, în special în rândul tinerilor, care îşi asumă responsabilitatea faţă de mediu şi resurse într-un mod mai serios decât generaţiile anterioare”.

Două filme austriece din programul actual al EUYC, „Generation Change - Who Saves the World?” şi „Anders Essen - The Experiment”, vor fi de asemenea disponibile gratuit pentru oricine interesat din întreaga lume, în perioada 3-11 iunie. Tot în această perioadă, filmele, cu subtitrări în română, germană, engleză, slovenă, croată şi macedoneană, pot fi accesate direct, fără a fi nevoie de vreo înregistrare în prealabil, prin intermediul platformei de streaming www.euyc.green. În cadrul campaniei de marketing, echipa proiectului a produs şi 10.000 de carduri care pot fi plantate pentru a creşte flori prietenoase cu albinele, acestea urmând a fi distribuite claselor şcolare care participă, pentru a face Europa cu adevărat mai verde şi mai sustenabilă.

Proiectul EU Youth Cinema: Green Deal s-a dovedit a fi un mare succes. În prezent, aproximativ 60.000 de elevi, 950 de profesori şi peste 250 de şcoli din aproximativ 150 de oraşe şi localităţi din România, Austria, Croaţia, Macedonia de Nord şi Slovenia participă la program.

Întregul program este oferit acestora în mod gratuit. Începând cu această ediţie, Vienna Insurance Group (VIG), grupul de asigurări de top din Europa Centrală şi de Est, se alătură proiectului. „Schimbările climatice sunt acum înrădăcinate în mintea noastră prin imagini foarte reale şi ne afectează pe fiecare dintre noi, indiferent de regiunea în care ne-am afla. De aceea, European Green Deal al Comisiei Europene ne priveşte pe toţi - fie tineri sau bătrâni. Pentru Vienna Insurance Group, liderul grupului de asigurări din Europa Centrală şi de Est, sustenabilitatea a fost o parte integrantă a strategiei noastre de mulţi ani. Pentru compania noastră, asumarea responsabilităţii sociale este o preocupare deosebit de importantă, motiv pentru care susţinem proiectul EU Youth Cinema: Green Deal, care aduce o contribuţie importantă la înţelegerea strategiei UE privind schimbările climatice şi creşte gradul de conştientizare a schimbărilor climatice în rândul generaţiei mai tinere”, subliniază Elisabeth Stadler, CEO Vienna Insurance Group.

Seria Green Films @Austria va fi disponibilă pentru streaming pe platforma proprie, www.euyc.green, precum şi în cinematografele Cineplexx din 21 de oraşe europene. „Este firesc pentru noi să susţinem astfel de iniţiative şi să aducem o contribuţie la răspândirea culturii europene de film către generaţiile mai tinere. În acest context, seria actuală Green Films @Austria reprezintă o selecţie foarte atractivă, provocatoare intelectual, ce sprijină producţiile autohtone care merită să fie văzute şi în afara Austriei”, declară Christof Papousek, CFO şi co-partener al Cineplexx International, partener exclusiv de cinematografie în toate cele cinci ţări.

EU Youth Cinema: Green Deal, iniţiat de Asociaţia Festivalului de Film LET'S CEE, este implementat cu ajutorul coordonatorilor naţionali EPEKA (Slovenia) şi Go Green (Macedonia de Nord), iar eforturile de relaţii publice sunt gestionate la nivel internaţional de Chapter 4. Acest proiect orientat către viitor beneficiază şi de sprijinul altor parteneri puternici din domeniul distribuţiei de film şi educaţiei audienţelor, precum centrele regionale EUROPE DIRECT şi Institutul de Film Austriac (ÖFI), care a fost recent selectat ca partener de cooperare pentru evenimentele viitoare, cu accent pe filmările şi producţiile verzi.

GREEN FILMS @AUSTRIA va fi disponibilă între 3 iunie 2023 şi 29 februarie 2024. Pentru a beneficia de oferta gratuită de cinematografie şi streaming, clasele şi şcolile interesate trebuie să fie înregistrate de către personalul didactic la adresa www.youth-cinema.eu/ro.

Dată publicare: 02-06-2023



Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.