O fetiță de un an a murit și fratele de 2 ani, în stare gravă, după un incendiu

Durere fără margini într-o familie din județul Suceava. O fetiță de nici doi ani s-a stins și fratele ei, cu un an mai mare, a ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat cu fum.

În camera în care se aflau micuții a izbucnit un incendiu din cauza hainelor puse la uscat lângă o sobă.

Tragedia s-a petrecut într-o gospodărie din localitatea Salcea, din judeţul Suceava. Mama copiilor a observat fumul gros care inundase camera în care erau micuţii şi a cerut ajutor. Vecinii au stins flăcările până la venirea pompierilor, iar salvatorii i-au găsit pe frăţiori în stare extrem de gravă.

Dr. Diana Munteanu, medic SMURD Suceava: "Un copil de doi ani intoxicat cu fum, cu arsuri la nivelul fetei şi toracelui şi un copilaş de un an şi câteva luni, o fetiţă, în stop cardio respirator. Nu mai respira şi nici nu mai avea puls. Am început imediat manevrele de resuscitare şi am reuşit să o scoatem din stop cardio-respirator."

Medicii au decis să o transporte pe copilă la un spital din Iaşi. Dar, pe drum, micuţa s-a stins în braţele lor. Fratele ei a fost dus la spitalul din Suceava. În grija doctorilor a ajuns şi mama, care a suferit un atac de panică.

Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava: "Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost amplasarea necorespunzătoare de materiale combustibile faţă de sistemul de încălzire. Ne-am deplasat cu două autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD şi un echipaj al serviciului de ambulanță judeţean."

Poliţiştii au început o anchetă în acest caz.

