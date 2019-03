Manfred Weber, reacție dură după punerea sub control judiciar a lui Kovesi: Este total inacceptabil

Agerpres

Manfred Weber a reacționat imediat după la punerea sub control judiciar a Laurei Codruța Kovesi, avertizând că va cere o dezbatere în plenul PE asupra acestei chestiuni ”total inacceptabile și fără precedent în Europa”.

Weber a făcut apel la statele membre să ia atitudine față de inculparea fostei șefe a DNA și a cerut PES și ALDE – familiile europene din care fac parte partidele conduse de Dragnea și Tăriceanu – să se delimiteze de acțiunile coaliției aflate la putere în România.

Mesajul lui Weber pe Twitter: "Sunt foarte îngrijorat despre știrile privind ancheta demarată împotriva Laurei Codruța Kovesi, candidatul Parlamentului European la șefia Parchetului European. Acest lucru este total inacceptabil în Europa și fără precedent pentru o țară care deține președinția rotativă a Uniunii.

Fac apel la ceilalți membri ai Consiliului să ia atitudine împotriva acestui lucru și cer Comisiei Europene să garanteze că această procedură de selecție este una corectă și independentă. Ne așteptăm la o reacție puternică din partea prim-vivcepreședintelui Comisiei, Frans Timmermans. Dacă ancheta împotriva dnei Kovesi nu va fi oprită, vom cere o dezbatere în viitoarea sesiune plenară a Parlamentului European. De asemenea, facem apel la PES și la ALDE party să ia atitudine împotriva celor două partide surori din Guvernul României".

I am very concerned about the media reports on the legal proceedings against Laura #Kövesi, the @Europarl_EN candidate to become EU Public Prosecutor. This is totally unacceptable in Europe and unprecedented for an acting #Council presidency of the EU. 1/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 29, 2019

I appeal to the other Council members to speak out against this and the European Commission to guarantee that this selection procedure is fair and independent. We expect a strong reaction from the responsible Commission Vice-President, @TimmermansEU. 2/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 29, 2019

If the legal proceedings against Ms Kövesi are not undone, we will ask for a debate in the next plenary session of the European Parliament. We also urgently call on the @PES_PSE and @ALDEParty to speak out against their sister parties in the Romanian government. 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 29, 2019

