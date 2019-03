CSM, după declaraţiile lui Tăriceanu: Depăşeste limitele discursului public acceptabil

Inquam

Secţia pentru procurori din cadrul CSM dezaprobă declaraţiile preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, referitoare la activitatea procurorilor.

Secţia pentru procurori subliniază că activitatea corpului profesional al procurorilor se desfăşoară conform dispoziţiilor legale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor faţă de care se desfăşoară proceduri penale şi că acreditarea ideii că procurorii îşi desfăşoară activitatea în mod abuziv, cu depăşirea cadrului legal aplicabil, depăşeste limitele discursului public acceptabil, relatează news.ro.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dezavuează public declaraţiile lui Călin Popescu-Tăriceanu din 13 martie, în cadrul emisiunii "Jurnalul de seară", difuzată de postul de televiziune Digi 24.

"Având în vedere lansarea, preluarea şi amplificarea în spaţiul public, prin intermediul mass media, a unor afirmaţii foarte grave privitoare la activitatea procurorilor, Secţia constată că acestea s-au intensificat, dobândind un real potenţial de afectare a reputaţiei profesionale, a demnităţii şi prestigiului profesiei de procuror. Secţia pentru procurori subliniază că activitatea corpului profesional al procurorilor se desfăşoară conform dispoziţiilor legale, cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor faţă de care se desfăşoară proceduri penale", se arată într-un comunicat de presă al Secţiei pentru procurori.

Conform sursei citate, acreditarea ideii că procurorii îşi desfăşoară activitatea în mod abuziv, cu depăşirea cadrului legal aplicabil, depăşeste limitele discursului public acceptabil, cu consecinţa încălcării demnităţii profesionale şi a prestigiului funcţiei de procuror.

"Secţia pentru procurori, fără a încălca dreptul la liberă exprimare al oricărui cetăţean, atrage atenţia că discursul public trebuie să fie unul echilibrat, care să nu aducă atingere activităţii procurorilor şi imaginii de ansamblu a acestui corp profesional şi reaminteşte înalţilor reprezentanţi ai statului că respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi al cooperării loiale impune, înainte de toate, respect reciproc şi responsabilitate", mai scrie în comunicat.

"Ce e rău în Ordonanţa 7? Că Secţia pentru investigarea magistraţilor este independentă? Deci nu ne convine că e independentă, dacă e criticată ordonanţa 7? Faptul că această Secţie are procurori care sunt selectaţi pe baza unei proceduri transparente de către CSM care numeşte şeful acestei secţii, e mai bine să intervină factorul politic?", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, miercuri seară, la Digi 24.



Întrebat dacă a ştiut care este conţinutul Ordonanţei 7 înainte de adoptarea actului normativ, preşedintele Senatului a spus că ştia că prin ordonanţă urma să se înfiinţeze Secţia pentru investigarea infracţiunlor din Justiţie, care de fapt a fost înfiinţată în urmă cu câteva luni.



"De conţinutul Ordonanţei 7 ştiam că urmează sigur să se înfiinţeze, aflasem de la ministrul de Justiţie că urmează să se înfiinţeze această Secţie, e o discuţie mai veche", a spus Tăriceanu.



Acesta a precizat că ţara "ar lua foc" dacă procurorul general ar fi ales după modelul procurorului şef al Parchetului European.



"Dacă în România noi am face numirea procurorului şef prin negociere între partidele politice în Parlament, cred că toată lumea ar sări în sus, ar lua ţara foc şi după aia negocierea să se întâmple între Parlament şi Guvern. Asta am văzut la Parlamentul European, nu cred că este exemplu de bune practici. Deci Secţia, la noi, este aleasă de CSM, şeful Secţiei de CSM şi nu e bine. Atunci probabil că trebuie să luăm modelul european", a afirmat el.



Preşedintele Senatului a criticat pe Laura Codruţa Kovesi şi Direcţia Naţională Anticorupţie.



Tăriceanu a adăugat că în România "sunt sute de procurori care din punct de vedere profesional sunt bine pregătiţi, mai bine decât doamna Kovesi, cu un profil moral corect, cu integritate şi probitate profesională, ceea ce la doamna Kovesi, îmi pare rău, avem deficit enorm".



În ceea ce priveşte DNA, Tăriceanu a afirmat că această structură de parchet "a fost în ultimii ani o sursă permanentă de abuzuri şi de excese care ies acum la suprafaţă".

El a catalogat protestele faţă de OUG 7 drept "o formă de manifestare a democraţiei care caracterizează societatea românească, ca o sporire a simţului civic", adăugând că în acest caz "funcţionează foarte bine diversiunea, dezinformarea şi oameni care sunt de foarte bună credinţă cad în această plasă a dezinformării".



"Eu sunt siderat când văd că sunt oameni care susţin un procuror, adică România democratică e România procurorilor? Eu nu pot să cred, nu pot să accept, vine împotriva convingerilor mele cele mai profunde", a mai spus Tăriceanu.

