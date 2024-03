Alina Gorghiu, despre fugarul Cherecheş: Odată adus, va rămâne în sistemul penitenciar românesc şi va ispăşi pedeapsa

"În această după-amiază, ni s-a comunicat oficial de către justiţia din Germania faptul că va fi predat un alt fugar cu nume sonor şi anume Cătălin Cherecheş. Instanţa din Munchen a decis predarea lui în România, ca urmare a demersurilor făcute de statul român. Mulţumesc tuturor autorităţilor din România implicate în această procedură şi tuturor autorităţilor şi instituţiilor din afara României, în mod special Germaniei, pentru că s-a dovedit încă o dată că nivelul de cooperare judiciară în materie penală cu Germania este unul de excepţie. (...) Fac precizarea că se împlinesc aproape patru luni de la momentul condamnării definitive a lui Cătălin Cherecheş şi de la momentul la care a decis să fugă din România. Din acel moment, dânsul împreună cu echipa sa au încercat tot felul de tertipuri pentru a se sustrage de la executarea acestei pedepse. (...) Vă amintesc că avocaţii domniei sale au exercitat căi extraordinare de atac cu scopul de a îngreuna, de a amâna procedura de predare", a spus Gorghiu, într-o conferinţă de presă, la Ministerul Justiţiei.

Răspunzând unei întrebări, Alina Gorghiu a dat asigurări că, odată adus în ţară, Cătălin Cherecheş îşi va executa pedeapsa într-un penitenciar din România.

"Vă confirm faptul că, odată adus în sistemul penitenciar, va rămâne în sistemul penitenciar românesc şi, dacă nu mă înşel, are o pedeapsă de cinci ani. Va ispăşi pedeapsa pe care a primit-o din partea Justiţiei române în sistemul penitenciar din România. Este un lucru de care sunt absolut convinsă", a spus ea.

În context, ministrul Justiţiei a amintit faptul că a iniţiat două legi foarte importante, respectiv "Legea fugarilor", prin care persoanele condamnate definitiv, care nu se prezintă în termen de şapte zile la Poliţie pentru a fi încarcerate, vor fi considerate evadate şi riscă o pedeapsă între 6 luni şi 3 ani, dar şi o lege prin care fugarii vor plăti cheltuielile de aducere în ţară.

"Dacă tu, ca fugar, condamnat în România, ai avut resurse financiare pentru a părăsi statul român şi pentru a fugi de executarea pedepsei în sistemul penitenciar românesc, atunci cu siguranţă vei găsi resurse financiare să plăteşti bani pentru a te întoarce. Nu mi se pare deloc firesc ca România, de exemplu, anul trecut a trebuit să plătească peste 10 milioane de lei pentru acest lucru. Şi asta a făcut-o pentru a aduce în ţară 803 fugari. Acesta este numărul pe care am reuşit în 2023 să îl aducem înapoi în România, cu un efort colosal. De la începutul acestui an, în decurs de două luni şi jumătate, am reuşit să aducem în ţară 178 de fugari", a explicat Gorghiu.

Ea a subliniat că, în acest domeniu, este foarte importantă cooperarea judiciară cu alte state, aşa cum este cazul Italiei, în condiţiile în care între 15 şi 20 de procente din numărul solicitărilor făcute de România statului italian sunt încă respinse de instanţele italiene.

