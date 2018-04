Trucul prin care puteți accesa Facebook sau WhatsApp în țările unde sunt interzise

Vacanţele parcă nu sunt atât de frumoase, dacă nu le împărtăşim şi cu prietenii de pe Facebook. Vrem ca toţi cunoscuţii să vadă unde suntem, ce am mâncat, şi ce experienţe am avut.

Sunt însă țări tot mai frecventate de români în care accesul la reţelele sociale este restricţionat, sau chiar blocat. Cum putem ocoli regulile din China, Vietnam, Turcia, şi Iran, aflaţi în acest articol.

Anda Maxim călătoreşte cam trei luni pe an şi are foarte mulţi urmăritori pe reţelele de socializare. Recent s-a întors din Cuba, unde a constatat că NU poate să acceseze o platformă de cazări online, pentru că este blocată de guvern. Ca să îşi găsească totuşi o cameră a folosit o aplicaţie VPN.

Anda Maxim: "În momentul în care am intrat în aplicaţie, puteai vedea proprietăţile dar nu te lasă să rezervi cazarea spunând că eşti localizat în Cuba şi nu e posibil. Şi atunci am încercat cu VPN, am zis că suntem în altă ţară din am putut să ne rezervăm în timp real pentru perioada respectivă."

China, Vitenam, Iran, Pakistan, Cuba şi, mai nou Turcia, sunt tari în care autorităţile au decis că oamenii NU pot accesa anumite reţele sociale cum ar fi Facebook, Twitter, Telegram sau WhatsApp.

Aşa că aici turiştii trebuie să devină ingenioşi dacă vor să posteze pe reţelele sociale sau să ţină legătura cu cei de acasă.

Aşa că serviciile de VPN devin din ce în ce mai răspândite. Însă ce face un serviciu VPN? Simplu: îţi ascunde IP-ul telefonului astfel încât dacă vrei de exemplu să accesezi Facebook din China, unde e interzis, să poţi posta în continuare pe reţelele de socilializare fără nicio restricţie.

Aplicaţii de VPN sunt cu zecile: le găsim în magazinele de aplicaţii de pe telefoanele noastre, indiferent că folosim iOS sau Android. Unele sunt gratuite , însă, au resurse limitate. Cel mai bine încercaţi pentru o lună gratuit o aplicaţie, apoi o plătiţi: costă câteva zeci de dolari pe lună însă vă bucuraţi de protecţie completă.

