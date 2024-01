Un elev de 13 ani și-a atacat un coleg cu un cuțit de corespondență, după o ceartă. A fost oprit de ceilalți copii

Atât agresorul cât și victima sunt elevi în clasa a VI-a. Nu se știe de ce s-au luat la ceartă, apoi la bătaie. Unul dintre ei ar fi încasat, se pare, mai multe lovituri, ceea ce l-a înfuriat la culme.

În pauză, a mers până acasă, sub pretextul că și-a uitat acuarelele și s-a întors la școală cu un cuțit pentru corespondență. Și-a atacat colegul cu care se răfuise mai devreme și l-a rănit la frunte, deasupra unei sprâncene.

N-a apucat să facă mai mult rău, pentru că a fost oprit de ceilalți copii. Imediat după incident, la școală au ajuns polițiștii. Ei au făcut cercetări pentru lovire, însă băiatul nu va răspunde penal pentru că are sub 14 ani. În schimb, elevul care are media generală peste 9,50 este vizat acum de o anchetă disciplinară.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 26-01-2024 17:30