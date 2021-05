Elevii care se întorc în școli de miercuri. Anunțul făcut de ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a vorbit luni seară despre revenirea elevilor în școli.

Acesta a anunţat că, de miercuri, vor merge la cursuri cu prezenţă fizică toţi copiii din grădiniţe şi învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, dar şi elevii claselor de gimnaziu şi de liceu - cu excepţia anilor terminali - din localităţile unde rata de infectare este sub 1 la mie.

"Miercuri, 5 mai, vor merge la şcoală cu prezenţă fizică absolut toţi copiii din grădiniţe, toţi elevii din învăţământul primar, inclusiv clasa pregătitoare, vor începe şcoala cu prezenţă fizică de miercuri, 5 mai. Pentru elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile în care rata de infectare este sub 1 la mie - şi avem la ora actuală aproape 1.800 de localităţi în care rata de infectare este sub 1 la mie - vor merge, de asemenea, la şcoală de miercuri, 5 mai, cu prezenţă fizică. Ceilalţi elevi de clasele V, VI, VII, IX, X, XI din localităţile în care rata de infectare, din păcate, este încă peste 1 la mie vor începe şcoala miercuri, 5 mai, în sistem online. Este vorba de puţin peste 1.400 de localităţi", a afirmat Sorin Cîmpeanu la un post de televiziune, potrivit News.ro.

Ministrul Educaţiei a adăugat că de luni, 10 mai, vor începe şcoala toţi elevii claselor terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a cu prezenţă fizică, indiferent de scenariu, menţionând că acesta "este un pas imporant către normalitate".

"De asemenea, şcolile speciale, şi este vorba de peste 27.000 de elevi, pentru prima oară vor începe şcoala cu prezenţă fizică, fără niciun fel de diferenţă de scenariu, din orice clasă, din orice localitate vor începe şcoala fizic. Pierderile au fost foarte mari pentru întreg sistemul de educaţie, dar dacă vorbim de elevii din şcolile speciale după multe luni de zile în care nu au avut acces nici la cabinete de stimulare polisenzorială, nici la cabinete de stimulare psihomotrică, nici la cabinete de logopedie, nici de kinetoterapie, la nimic şi lucrurile acestea sunt imposibil de asigurat în online sau acasă, deci este un moment foarte important, este un pas important către normalitate", a explicat Cîmpeanu.

El a subliniat că se vor păstra toate regulile, de la distanţare fizică adecvată, până la aerisirea spaţiilor de învăţământ, purtarea obligatorie a măştii de protecţie şi respectarea regulilor de igienă.