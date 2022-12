A primit titlul de Directorul Anului 2022, după ce a atras investiții de peste 800.000 de euro în școala sa

Într-o țară în care școlile stau să cadă pentru că ”nu sunt bani” iar copiii de la sate abandonează rapid lupta cu sistemul, Cristina Hadâmbu a făcut Rai din ceea ce a găsit, în 2017, când a devenit director al Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar”.

”Erau foarte puțini copii, colegii erau destul de distanți unul față de celălalt. Școala nu avea niciun proiect de viitor și niciun fel de relație cu primăria sau cu alte școli, era mai izolată. Toată lumea știa că o să mai reziste un an-doi. Chiar și când am preluat școala spuneau ”degeaba faci, că oricum vor să o închidă și să o comaseze cu altă școală”. Nu am ascultat. Mi-am imaginat că merg pe o potecă și în stânga și în dreapta e prăpastie și trebuie să îmi văd eu țelul meu și astfel nu o să se închidă, pentru că o să facem tot posibilul să reușim. Și se pare că am reușit. Nu singură, prima dată închegând cumva colectivul.

