„We Are One”. Concert caritabil cu muzică live, pe 12 martie, la Arena Națională

Sâmbăta viitoare, pe 12 martie, pe Arena Națională vom putea spune cu toții, împreună, We Are One. Adică suntem unul, într-un concert caritabil cu muzică live prezentat de Andreea Esca și Andi Moisescu.

Pro Tv si Saga Festival și-au unit forțele pentru a ajuta poporul ucrainean atât de greu încercat.

Toți banii din bilete vor ajunge la Crucea Roșie Română pentru sprijinirea celor care suferă în Ucraina ori și-au lăsat casele și viața în urmă, iar acum au nevoie de speranță și ajutor pentru a supraviețui și a merge mai departe.

CEO-ul si cofondatorul companiei Alda, cea care deține Saga Festival, Allan Hardenber, a vorbit la Știrile PRO TV despre evenimentul We Are One.