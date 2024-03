„Mai are și o amantă”. Dezvăluirile făcute de o româncă despre relația cu un musulman, care are mai multe neveste

Cu cinci copii și o prezență activă pe TikTok, femeia a făcut publice detalii intime despre viața sa într-o căsnicie poligamă, scrie Știri Diaspora.

Ea explică că într-o relație poligamă, acceptarea joacă un rol esențial, iar deciziile primei soții pot influența viața celorlalte într-o anumită măsură.

„Când ești într-o religie musulmană sau într-o ecuație ca asta, nici trei avocați nu te mai scapă. Dacă prima nevastă este de acord cu amanta, cu iubirile extraconjugale, cu a doua nevastă, cu a treia sau a 47-a, parcă atâtea aveau voie, atunci eu nu mai am ce face. Dacă tu ți-ai dat acordul și ai acceptat să trăiești în ecuația aceasta, nu mai ai ce face. Deci pur și simplu ori pleci ori accepți.

Dar când este vorba de copii, foarte multă lume acceptă multe lucruri și mulți nu se gândesc că și copiii ne cresc și până la urmă tot cu persoana aia rămân, că se gândesc că au trăit deja 10, 15, 20 de ani, tot cu tine mai trăiesc și restul vieții. Asta e. Dar nu toate soțiile de musulmani trăiesc rău”, a spus femeia.

În cazul ei, soțul său s-a căsătorit mai întâi cu o altă femeie care a rămas în Emirate, făcând-o pe ea a doua soție și momentan ultima. Fiecare femeie primește atenție și resurse în funcție de merit, iar respectarea spațiului privat al soțului este crucială, acesta având vieți separate cu fiecare dintre ele.

„În cazul meu, el are mai multe neveste, prima a rămas în Emirate pentru că are și acolo afacere. Ea a rămas acolo să se ocupe de afacere, iar eu l-am acceptat aici cu copiii. Și la ei fiecare femeie primește după merit. El a considerat că eu aș fi bună ca bonă pentru copiii lui, să îi gătesc, să îi spăl și toate cele. Deci de aia trebuie să bat la ușa lui înainte să intru, pentru că el are viața lui privată cu fiecare femeie. Nu pot să îl deranjez dacă vorbește cu ea sau are conferințe”, a mai spus femeia.

Deși unii ar putea găsi situația sa neobișnuită, femeia subliniază că fiecare căsnicie este diferită și că în cazul său primește un salariu, are parte de vacanțe și se simte mulțumită. Totuși, recunoaște că nu toate soțiile de musulmani trăiesc aceeași experiență.

„Eu sunt ok, mulțumită, primesc salariu frumușel, am parte și de vacanțe. Deci nu înțeleg de ce vi se pare așa ciudat ca o româncă să fie căsătorită cu un musulman. Și ei sunt oameni.

Eu față de el pot să mănânc ce vreau, cum ar fi carne de porc, sunt foarte libertină. Iar pe lângă prima soție, mai are și o amantă, pe care se gândește dacă să o ia și pe ea de nevastă. Momentan doar pe ea am cunoscut-o, pe prima soție nu. Până la urmă eu fără soțul meu nu exist”, mai spune românca.

În ciuda stereotipurilor, ea se bucură de libertate și opțiuni personale în ceea ce privește hrana și stilul de viață.

