Ziua mondială a fotografiei, sărbătorită vineri, 19 august. De când datează prima imagine permanentă

De pe vremea lui Joseph Nicéphore Niépce, din 1826/1827, de când datează prima imagine permanentă (cunoscută), tehnologia fotografiei a cunoscut salturi extraordinare în ultimele două secole. Primele aparate foto, produse în Franţa şi Anglia în anii 1840, puteau fi folosite doar de inventatorii lor şi de cei pasionaţi. De la naşterea, în 1887, a filmului fotografic până la apariţia erei digitale, fotografia şi-a cimentat locul în cultura omenirii. De atunci şi până în astăzi, realizarea fotografiei a trecut prin diverse etape în drumul său spre perfecţiune.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale evoluţiei fotografiei este smartphone-ul modern, uşor de transportat, mereu la îndemână, ce ne permite să înregistrăm imagini şi videoclipuri oricând, putând apoi transfera aceste fotografii şi filme practic instantaneu în aproape orice colţ din lume.

De-a lungul anilor, tot mai mulţi oameni au sprijinit şi au încurajat organizarea unei manifestări având în prim-plan fotografia. Astfel, în 2009, australianul Korske Ara, un tânăr pasionat de fotografie, a lansat Proiectul pentru marcarea Zilei mondiale a fotografiei. La 19 august 2010, cu prilejul celebrării zilei, a fost organizată prima galerie la nivel mondial, găzduită on-line, unde au fost expuse 270 de fotografii, site-ul înregistrând vizitatori din peste 100 de ţări. În 2016, Ziua mondială a fotografiei a atins o audienţă globală de 500 de milioane de oameni, inspirând fotografii din întreaga lume să-şi împărtăşească poveştile, potrivit site-ului worldphotoday.com. Fotografia continuă să fie sărbătorită, în fiecare an, în această zi, de tot mai multe comunităţi.

De la începutul secolului al XXI-lea, fotografia a devenit un mod de exprimare tot mai important şi apreciat de tot mai mulţi oameni din întreaga lume. O fotografie are capacitatea de a surprinde un loc, o experienţă, o idee, un moment în timp, consacrându-i-se zicala "o imagine valorează cât o mie de cuvinte". Fotografiile pot transmite un sentiment mai rapid, uneori, şi chiar mai eficient decât cuvintele. O fotografie poate face privitorul să vadă lumea aşa cum o vede fotograful. Fotografiile sfidează trecerea timpului - o fotografie de acum o sută de ani poate fi, încă, la fel de apreciată în prezent, potrivit sursei menţionate.

Această zi marchează inventarea de către Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851) şi Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) a procedeului de realizare a fotografiei prin "daghereotipie". Cei doi se ocupau cu captarea imaginilor pe un suport solid şi au perfecţionat sistemul, punând la punct procedeul amintit. Înaintea perfectării acestui procedeu, în 1826/1827, Nicéphore Niépce a captat o imagine a proprietăţii lui printr-un proces numit "heliografie". Fotografia este cunoscută sub numele de "View from the Window at Le Gras" şi este considerată cea mai veche fotografie din lume, potrivit site-ului timeanddate.com. Iniţial, cercetătorii au crezut că timpul de expunere a fost de aproximativ opt ore, dar experimentele ulterioare au arătat că prin metoda lui Niépce fotografia a avut nevoie de câteva zile până la finalizare. Această imagine există şi astăzi şi este găzduită de un centru de cercetare, la Universitatea Texas din Austin, făcând parte din colecţia Gernsheim, potrivit lightstalking.com.

După moartea lui Niépce, Daguerre a continuat experimentele împreună cu fiul acestuia, Isidore. O fotografie realizată de Daguerre, în 1837, prin "daghereotipie", a reprezentat un colţ din atelierul său. La 9 ianuarie 1839, invenţia a fost prezentată Academiei Franceze de Ştiinţe, iar Louis Daguerre a obţinut brevetul, potrivit planeta.com. Câteva luni mai târziu, pe 19 august 1839, guvernul francez a cumpărat brevetul şi a anunţat invenţia ca fiind un "cadou gratuit pentru lume".

