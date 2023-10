Zeci de viitori militari dintr-un liceu din Alba Iulia au donat sânge. „Dacă putem să ajutăm, o facem cu tot dragul”

Zeci de elevi ai Colegiului Național Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au ajuns la centrul de transfuzii dis de dimineață. Emoționați, dar și dornici să facă o faptă bună. Unii dintre ei își doreau de mult, dar legea nu le-a permis să o facă până acum.

Bianca, elevă: „Chiar mi-am dorit foarte mult de când am fost în clasa a IX-a să fac asta, dar am așteptat să împlinesc vârsta minimă să pot să donez sânge. Am zis că dacă putem să ajutăm o facem cu tot dragul”.

Alexandra, elevă: „Chiar dacă initial am fost cuprinsă de emoție și nu știam dacă voi fi suficient de curajoasă să fac acest gest, consider că a fost o decizie foarte înțeleaptă ținând cont că prin gestul meu pot salva 3 vieți”.

Mulți dintre ei nu sunt la prima donare.

Gabriel, elev: „Sângele are nevoie mereu de o regenerare, prin donarea de sânge într-un fel îți schimbi celulele. Am donat de trei ori, asta a fost a treia pentru că a doua oară a avut nevoie un prieten de-al meu”.

O donare înseamnă 400 de mililitri de sânge. În Alba numărul donatorilor a scăzut simțitor - sunt zile în care la centru ajung mai puțin de 20 de persoane. Iar în spitale nevoia de sânge este tot mai mare.

Anca Savu, Centrul de Transfuzii Alba: „Noi primim zilnic solicitări de la spitalele din județ, dar și din alte județe. Problemele sunt la grupele rare, cele cu RH negativ”.

Elevii de la liceul militar vor merge la centrul de transfuzii toată săptămâna. Persoanele care donează sânge regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct sau AVC, și au o imunitate mai puternică, spun medicii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 04-10-2023 07:22