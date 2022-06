„Am mâncat o salată cu oțet”. Dialog între un polițist și un șofer prins pozitiv la trei droguri

„Am mâncat o salată cu oțet”, s-a scuzat în fața polițistului de la rutieră un șofer prins drogat la volan. Conform unei postări pe Facebook a Ministerului de Interne, bărbatul a ieșit pozitiv la Cocaină, Canabis și Amfetamină.

„Vedeți că le-ați încurcat. Salata cu oțet e scuza pentru cei care au băut. La dumneavoastră alcoolemia e zero. Altă problemă aveți. Sigur nu ați consumat nimic?”, i-ar fi spus polițistul, conform sursei citate.

„Sigur nu… și sigur e de la nurofen. Am luat un nurofen”, ar fi replicat șoferul.

Postarea integrală a MAI

Dialog aseară între un polițist și un conducator auto:

- Cocaină- pozitiv. Canabis-pozitiv. Amfetamină-pozitiv.

- V-am zis, am mâncat o salată cu oțet.

- Vedeți că le-ați încurcat. Salata cu oțet e scuza pentru cei care au băut. La dumneavoastră alcoolemia e zero. Altă problemă aveți. Sigur nu ați consumat nimic?

- Sigur nu… și sigur e de la nurofen. Am luat un nurofen.

- Și ați mâncat și o salată cu oțet.

- Văd că nu înțelegeți. Dați-mi amendă, luați-mi permisul…

- Facem și un dosar penal. Și mai e ceva, o să stați puțin de vorbă cu colegii mei de acolo. Cu ei discutați despre farmacie.

- Ce farmacie?

- Cea de unde ați luat nurofenul.

- Păi nu l-am luat de la farmacie.

- Exact așa am zis și noi.

Recomandare: ca să nu vă puneți viața în pericol, luați nurofen doar de la farmacie.

Altfel, “nurofenul” dat de un “prieten” vă va da mari dureri de cap și vă va pune viața în pericol!