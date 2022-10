Vile aristocratice și case ale unor intelectuali de seamă din România, scoase la vânzare pe site-ul de imobiliare Storia.ro

Povestea de viață a celor care le-au dat nume adaugă valoare culturală și emoțională acestor proprietăți, completând calitatea lor de embleme arhitecturale ale orașelor din care fac parte. Stilul arhitectural și elementele decorative din interior nu au doar valoare estetică în sine, ci devin cu atât mai interesante cu cât reprezintă gusturile alese ale primilor proprietari. O serie de astfel de caracteristici unice se regăsesc și în această selecție realizată de Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piață.

1. VILĂ INTERBELICĂ A FAMILIEI GHICA DIN BUCUREȘTI – 800.000 €

Situată în centrul capitalei, în zona Universității, această proprietate construită în 1940 și reconsolidată și renovată în 1995 dispune de 2 corpuri de clădire, cu o suprafață utilă de 650 mp. Cel principal are: la demisol - spații de depozitare, folosite ca arhivă în trecut, la parter - 3 camere cu suprafețe generoase, la etaj - o sală de 60mp și 2 dormitoare, în timp ce mansarda este open space. Corpul secundar, folosit în trecut ca locuință pentru personalul casei, cuprinde 4 camere, o bucătărie și 3 băi. Curtea imobilului măsoară 330 mp. Poziția ultracentrală face ca vila să poată fi folosită și ca spațiu de birou, clinică medicală, notariat etc.

2. CASA PANTELY DIN BRĂILA – 230.000 €

Imobil reprezentativ pentru orașul Brăila, Casa Pantely poartă numele farmacistului Mihail Stanciu Pantely, proprietar al Farmaciei Minerva, a treia farmacie particulară din Brăila, pe care a condus-o din 1921 până la naționalizare.

Mihail Pantely a fost de două ori președinte al Camerei de Comerț (1929 -1935; 1944 -1946), secretar general al organizaţiei PNŢ Brăila și deputat independent în Parlamentul de la Iaşi, din 1918, precum şi în primul parlament naţional-ţărănist (1928-1931).

Construită în 1912, Casa Pantely poartă semnătura arhitectului Iancu Predinger. Concepută în stil eclectic, cu elemente împrumutate din academismul francez, casa are 4 niveluri: subsol, parter, etaj și pod înalt. Parterul este format din 4 camere, 2 bucătării, 2 băi, 2 camere de toaletă, 2 cămări, în timp ce la etaj se găsesc 3 camere, 2 bucătării, o baie și o cameră de toaletă. Sistemul de încălzire constă în două centrale termice și sobă din teracotă, cu gaze.

La compoziția unică a fațadei contribuie o deschidere de tip “porte-fenêtre” spre un balcon cu parapet din fier forjat, care se suprapune cu intrarea și se unește cu aceasta printr-un cartuș decorativ cu motivul scoicii. Parterul, susținut de un soclu masiv, are ferestre înalte, plasate în nișe arcuite semicircular, având cartușe cu ghirlande în cheia de boltă. Brâie proeminente marchează limita dintre parter și celelalte registre orizontale ale fațadei. Accesul în interior se face prin intrarea plasată în fațada laterală a corpului principal, de forma unei arcade monumentale.

3. CASA SCHERG, BRAȘOV – 790.000 €

Cu vedere panoramică asupra Tâmpei, a Parcului Central și a centrului istoric al Brașovului, Casa Scherg a fost construită într-o perioadă de avânt industrial, la final de secol XIX, de către familia Scherg, cea care a deținut prima fabrică de textile din Brașov.

Cu o suprafață utilă de 580 mp, dispusă pe 4 niveluri, clădirea are 15 camere, 8 băi, un balcon cu vedere panoramică, o terasă generoasă și demisol. În interiorul relativ bine conservat se găsesc elemente și finisaje unice: scară impunătoare din lemn, ferestre înalte din lemn, cu feronerie originală și sistem mecanic de manipulare a obloanelor masive, iar ușa de la intrare, pardoseala și ușile de la interior sunt din lemn masiv. Având un teren de 758 mp, datorită amplasării, casa poate fi utilizată nu doar ca reședință personală, ci și ca hotel, restaurant, sediu de birou, casă de avocatură, clinică, sediu de birouri etc.

În funcție de rolul achiziției imobiliare, fie că se caută o reședință de poveste, fie că se dorește împărtășirea acestor povești de viață cu vizitatorii caselor, în scop cultural sau turistic, este necesară o cercetare amănunțită, întrucât ofertele pentru acest tip de imobil cu istoric familial bogat sunt numeroase și în continuă actualizare, pe Storia.ro.

4. CASA VASILE MOANGĂ DIN TÂRGU JIU – 2.000.000 €

Edificiu-simbol al orașului Târgu Jiu, Casa Vasile Moangă a fost construită în 1772 și renovată cu atenție la detalii în 2020. Stilul arhitectural este brâncovenesc, cu influențe subtile orientale, păstrând elemente centrale ale stilului neo-românesc. Boierul Vasile Moangă a fost renumit în secolul XVIII, fiind prieten al lui Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu, Petrache Poenaru.

Monument istoric, această casă este cunoscută ca fiind cea de la balconul căreia Tudor Vladimirescu le-a vorbit pandurilor înainte de a porni spre Padeș, unde a fost citită Proclamația.

Având 19 camere și 8 băi, pe cele 3 niveluri, casa are o suprafață utilă de 647 mp și este încălzită prin centrală termică, cu un sistem de încălzire în pardoseală.

Edificiul care păstrează amintirea „vocilor hotărâte ale boierilor din vremurile trecute”, poate fi utilizat ca spațiu cultural, muzeu, spațiu de evenimente culturale sau seri tematice, birou de avocatură, studio de arhitectură, clinică medicală etc.

5. CASA COSTA-FORU, PE DEALUL MITROPOLIEI, BUCUREȘTI – 1.700.000 €

Monument istoric din centrul capitalei, casa familiei Costa-Foru a fost construită în anul 1894, după proiectul renumitului arhitect francez J.E. D’Alfonce de Saint Omer.

Aici au locuit, între 1894-1935, Constantin Gh. Costa-Foru, fiul primului rector al Universității din București, ministrul justiției din timpul domnitorului Alexandru I. Cuza și Maria Costa-Foru, nepoata bancherului bucureștean Christophi Zerlenti, împreună cu copiii lor.

Stilul arhitectural de “hotel particulier” este caracteristic pentru sfârșitul secolului XIX, fiind definit de tema ferestrelor colosale de la “piano nobile” sau “bel etage” - etajul principal, dedicat vizitelor - accentuate de lucrătura decorativă în fier forjat.

Interiorul casei datează din epoca anilor 1900, cu modificări la sfârșitul anilor 1930. La atmosfera de epocă, în saloanele mari ale casei, contribuie și sobele de cahle pictate și șemineuri realizate la Viena, unul dintre el fiind chiar din marmură neagră. Cu 16 camere și 7 băi, casa are o suprafață utilă de 840 mp, terenul proprietății fiind de 492 mp.

6. CONACUL BOIERULUI BIBESCU VODĂ DIN BUȘTENI – 285.000 €

Construit în 1907, acest conac a aparținut boierului Bibescu Vodă. Acesta are o arhitectură deosebită și o stare foarte bună, edificată pe un teren de 720 mp cu deschidere direct la DN1, are vedere către Crucea Caraiman și este alcătuită din 10 camere, fiecare cu baie proprie. Curtea este amenajată și asigură locuri de parcare. Compartimentarea este parter, etaj și pod, iar la subsol se regăsește un beci de 12 mp. Pe exterior, conacul are o terasă care îmbracă 3 laturi.

