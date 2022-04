Video viral. Reacția unui polițist după ce a oprit o mașină fără șofer

Mașina, operată de compania Cruise in San Francisco, a fost oprită de poliție pe motivul că nu ar fi avut luminile aprinse. Ofițerul a rămas surprins atunci când a observat că nu există un șofer și a încercat, fără să reușească, să deschidă portiera.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via https://t.co/mtmsIeOAUP) pic.twitter.com/ecQ5xXuSnS