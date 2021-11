Video viral după ce iubita lui Jeff Bezos s-a întâlnit cu Leonardo DiCaprio. Cum l-a “amenințat” miliardarul pe actor

În clip, Lauren Sanchez îl soarbe din priviri pe actor, în timp ce omul de afaceri se uita cu foarte puțin interes la acesta, conform Daily Mail.

După apariția pe Internet a clipului, oamenii s-au amuzat.

„Când ai miliarde literalmente, dar nu ești Leonardo DiCaprio”, a comentat cineva.

„Găsește pe cineva care să te privească așa cum îl privește iubita lui Jeff Bezos pe Leonardo DiCaprio”, a notat o altă persoană.

Și chiar Bezos a apelat la Twitter pentru a răspunde postării devenite viral.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI