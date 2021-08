VIDEO. Un șofer a mers la fast-food cu o vacă pe bancheta din spate a mașinii. Imaginile au devenit virale

O femeie a surprins o scenă inedită la coada la un popular fast-food din SUA. Un șofer a mers la drive-thru cu o vacă pe bancheta din spate a mașinii.

Jessica Nelson de la Mosinee a mers săptămâna trecută la un fast-food din Marshfield, Wisconsin. Când s-a uitat mai atentă la una dintre mașinile din fața ei, a observat capul unei vaci pe geamul din spate al autoturismului.

„Am crezut că nu e ceva real. Cine bagă o vacă într-un Buick? Apoi am văzut că se mişcă, aşa că am scos telefonul şi am filmat bovina. Nu mi-a venit să cred”, a povestit femeia.

Ea și-a luat repede telefonul și a început să filmeze și a postat imaginile pe rețelele de socializare. Clipul a devenit repede viral.

Jessica a spus că familia proprietarului vacii a văzut postarea și a contactat-o. Au spus că era un vițel pe care șoferul abia îl cumpărase, alături de alți doi viței, care se aflau de asemenea pe bancheta din spate, dar stăteau jos și nu se vedeau.