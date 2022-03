Valeri și Lesia s-au căsătorit pe front, în Ucraina, în uniforme militare

Căsătoria a fost oficiată lângă un punct de control, la câţiva kilometri de capitala Ucrainei. Printre invitaţi s-au aflat primarul Kievului, Vitali Kliciko, şi un grup de soldaţi voluntari care le-au cântat mirilor.

Valeri şi Lesia s-au cunoscut acum două decenii şi au o fiică de 18 ani, iar războiul i-a determinat să-și oficializeze relația.

TYING THE KNOT: Donning military uniforms instead of a wedding dress and tuxedo, members of Ukraine’s military exchanged rings and said ‘I do’ in front of fellow fighters. pic.twitter.com/8xlULa6m0x