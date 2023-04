Un suspect de crimă eliberat din greșeală s-a predat din nou la poliție, în SUA

Jaylan Noah Davis, care este acuzat că a împușcat mortal un bărbat în noiembrie 2022 și a fost reținut, a fost eliberat din greșeală joi din Centrul de detenție din comitatul Mecklenburg, din cauza unui ordin judecătoresc greșit.

Potrivit poliției, ordinul judecătoresc indica faptul că au fost respinse acuzațiile lui Davis de crimă și alte infracțiuni violente. Nu este clar cum a fost făcută eroarea.

Sheriff McFadden is pleased to report that murder suspect Jaylan Davis, who was wrongly released due to an incorrect court order indicating that his charges had been dismissed, turned himself back in at Detention Center Central early Saturday morning. pic.twitter.com/jkS055ROgC