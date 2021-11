Un cuplu a reușit să aibă 21 de copii biologici în ultimele 19 luni, după ce a apelat la mame surogat

Instagram

Un cuplu din Georgia au apelat la mame surogat pentru a-și mări familia. Însă numărul copiilor este unul impresionant.

Kristina și Galip Ozturk a apelat la mai multe mame surogat în ultimele 19 luni, astfel că, în prezent, cei doi au 21 de copii biologici.

„Pot să-ți spun un lucru: nu mă plictisesc niciodată”, a spus Kristina pentru The Sun.

Cel mai mic copil al cuplului are trei luni, iar cel mai mare are 19 luni. În plus, celor 21 de copii li se adaugă și fiica Kristinei în vârstă de 6 ani, dintr-o relație anterioară.

Experții spun că, deși este o situație neobișnuită, nu este neaparăt și una nesănătoasă, atâta vreme cât familia are resursele necesare pentru a întreține toți copiii.

„Cel mai important este mediul: este sigur, există hrană, sunt îndeplinite toate condițiile de bază, există încredere și comunicare. Atâta vreme cât toate aceste condiții sunt îndeplinite, cât părinții sunt stabili mental și emoțional, atunci numărul membrilor nu conteaza”, a explicat un expert pentru Insider.

Pentru a îndeplini toate aceste condiții, cuplul a angajat 16 bone, bucătari personali și menajere.