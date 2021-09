Un bărbat de 64 de ani din Neamţ, dispărut de patru zile, este căutat cu disperare de cei din familia sa

Un bărbat de 64 de ani din judeţul Neamţ este căutat cu disperare de cei din familia sa, la patru zile de la dispariţie. Săteanul a plecat în pădure, dimineața, la cules de ciuperci şi nu s-a mai întors.

Poliţişti, jandarmi şi zeci de localnici au încercat să dea de el şi astăzi, însă în zadar.

Ioan Ciobotaru este bunic, tată şi soţ iubit de familie. Are două fiice şi patru nepoţi, care speră din tot sufletul să-l revadă teafăr acasă. Duminica trecută a plecat cu scuterul la pădure, la cules de ghebe. Din acel moment, ai lui nu mai au niciun semn de la el.

Mădălina Damaşcan – fiica dispărutului: "Era sănătos, era un om activ un om fără boli. Era un om calculat şi avea o rutină era tipicar era grijuliu. Ar fi venit acasă pentru ora mesei. Nu avea telefon la el pentru că l-a lăsat acasă tot în ideea de a nu-l pierde".

Familia a cerut ajutor pe reţelele sociale şi mai mulţi voluntari s-au oferit să ajute la căutări în aceste zile. S-au format echipe de localnici, care au scotocit pădurea şi astăzi.

Constantin Săvescu – voluntar: ”Mi-a zis feciorul meu că a văzut pe internet şi am zis să venim şi noi că suntem aproape poate are o şansă eu ştiu".

Cu toţii speră ca bărbatul epuizat să îşi fi făcut un adăpost şi să aştepte salvatorii.

Cosmin Damaşcan – ginere: ”Eu am descoperit scuterul. Am început de la 7 seara şi am continuat până la 2 noaptea. Am reluat căutările şi am periat toată pădurea de dimineaţă până seara 3 zile la rând nu s-a găsit nici un indiciu. Ori s-a lovit sau un atac de cord nu vrem să credem altceva”.

Familia bărbatului este hotărâtă să nu renunţe la căutări chiar dacă îngrijorarea oamenilor creşte cu fiecare zi ce trece.