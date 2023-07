Un bărbat a fost atacat de un urs polar înfometat. „Nu ar fi trebuit să fie acolo”

Păstorul de reni Oleg Laptander, în vârstă de 55 de ani, soția sa și nepoata sa de 5 ani stăteau într-un cort tradițional, în Peninsula Iamal, aflată în regiunea de tundră din nordul Siberiei. Animalul l-a văzut pe Oleg în momentul în care a ieșit din cort.

Bărbatul s-a întors repede să își alerteze familia și le-a spus să fugă în timp ce el încearcă să distragă atenția bestiei. Ursul l-a mușcat de cap și l-a zgâriat cu ghiarele pe tot corpul, relatează Daily Star.

Soția i-a sărit în ajutor și a suferit și ea răni minore, la fel ca nepoata lor.

Au fost salvați de unul dintre prietenii lui Oleg și alți păstori care au fost alertați de zgomote și au reușit să pună ursul pe fugă.

Bărbatul a fost internat în spital, la secția de Terapie Intensivă, dar este în stare stabilă, deși a pierdut mult sânge.

„De asta sunt în viață acum. Igor a ademenit animalul către el. Nepoata mea [se afla cu noi], nepoții ne vizitează des. Nu a mai apărut niciodată un urs polar până acum. Nu ar fi trebuit să fie acolo. Am dormit și am ieșit afară de dimineață și imediat am văzut bestia. Și imediat m-a atacat”, a povestit Oleg.

