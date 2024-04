Un american condamnat la moarte renunță la apărare și cere să fie executat, ”să se facă dreptate pentru rudele celor uciși”

Într-un interviu acordat NBC News, Derrick Dearman a declarat că a trimis nouă scrisori la începutul acestei săptămâni guvernatorului statului Alabama, Kay Ivey, procurorului general Steve Marshall, precum și judecătorilor și altor persoane implicate în acest caz îngrozitor, informându-i că renunță la apelurile sale și că dorește să fie executat.

Dearman, în vârstă de 36 de ani, a declarat că este împăcat cu decizia sa.

"Acum este timpul ca victimele și familiile lor să primească dreptatea pe care o merită pe bună dreptate, pentru a începe închiderea", a declarat el în timpul unui interviu telefonic din penitenciarul William C. Holman din Atmore, Alabama.

Dearman a precizat că nu a anunțat încă rudele victimelor despre decizia sa, dar intenționează să le scrie și lor scrisori.

"Am zăcut multe nopți gândindu-mă ce le-aș spune oricăruia dintre ei dacă aș avea vreodată șansa, oportunitatea de a spune ceva?", a spus el. "Acesta este o parte a motivului pentru care am luat decizia de a-mi executa pedeapsa. Cuvintele nu au nicio greutate în această situație. Singurul lucru pe care l-aș spune este ca toți cei care au fost răniți de aceste acțiuni să mă ierte, nu pentru mine, ci pentru ei. În acest fel, își vor elibera inima pentru a se putea vindeca cu adevărat."

Dearman a făcut acest anunț la două luni după ce Curtea Supremă din Alabama a respins cererea de apel la sentința sa și a confirmat cele șase condamnări pentru crimă.

El a fost acuzat de șase omucideri deoarece una dintre victime, Chelsea Marie Reed, în vârstă de 22 de ani, era însărcinată în cinci luni.

Alabama are o lege privind omuciderea fetală care se aplică în orice stadiu al sarcinii.

Dearman, care este din Leakesville, Mississippi, a declarat că a trecut prin procesul de apel de dragul familiei sale - nu pentru el însuși.

"Ei au spus: "Derrick, dă-ne doar câțiva ani în acest proces de apel"", a spus el. "'Merităm asta, este dreptul nostru ca familie să luptăm pentru viața ta', iar eu am spus: 'Bine'. Asta a fost acum aproape șase ani și simt că le-am dat șansa corectă".

NBC News a contactat pentru comentarii familia lui Reed și familiile celorlalte victime ale lui Dearman: Shannon Melissa Randall, 35 de ani; Robert Lee Brown, 26 de ani; Justin Kaleb Reed, 23 de ani; și Joseph Adam Turner, 26 de ani.

Dearman a fost deja iertat de tatăl lui Brown.

"Nu pot să-mi aduc fiul înapoi", a declarat Robert F. Brown în septembrie 2016, la audierea lui Dearman la tribunalul de circuit din Mobile, Alabama. "Îl iert pe acest tip pentru că nu știe mai bine. Îmi pare rău pentru familia lui".

Lanțul tragic al evenimentelor a început la 20 august 2016, când Dearman, înarmat cu un topor și arme de foc, a dat buzna într-un bungalow din afara localității rurale Citronelle, Alabama.

Încărcat cu metamfetamină și furios că iubita sa înstrăinată, Laneta Lester, se refugiase în casa fratelui ei, Dearman a atacat victimele în timp ce acestea dormeau. Apoi l-a răpit pe fiul de trei luni al lui Lester și al lui Turner, Darren, și a fugit la casa tatălui său de peste graniță, în Leakesville.

Primul indiciu că ceva oribil s-a întâmplat pe Jim Platt Road a fost atunci când Lester și copilul, care fusese eliberat de Dearman, s-au prezentat la secția de poliție din Citronelle și le-au povestit ofițerilor ce s-a întâmplat.

Dearman a spus că s-a predat poliției din Leakesville atunci când a coborât de la înălțime și și-a dat seama ce a făcut.

"Sunt vinovat pur și simplu, m-am predat și am pledat vinovat", a spus Dearman. "După ce am fost mutat în altă regiune și am petrecut o săptămână acolo, dormind în fiecare zi, mintea revenindu-mi câte puțin, câte puțin, am fost pur și simplu în stare de șoc. Nu puteam să înțeleg amploarea a ceea ce se întâmplase, pentru că acei oameni erau oameni buni."

Dearman, care s-a luptat cu dependența încă din adolescență, a spus că drogurile l-au transformat într-un monstru.

"Drogurile m-au transformat într-o persoană foarte imprevizibilă, instabilă și violentă", a spus el. "Nu așa sunt eu. Persoana care a comis aceste infracțiuni și persoana care sunt cu adevărat sunt două persoane diferite."

Dar, a adăugat Dearman, aceasta nu este o scuză pentru ceea ce a făcut.

"Nu schimbă faptul că au fost comise crimele", a spus el.

Cu toate acestea, când s-a prezentat în fața judecătorului, Dearman a pledat inițial nevinovat la șase capete de acuzare de crimă capitală și două capete de acuzare de răpire.

"Știau că nu eram în deplinătatea facultăților mintale, știau că eu, cel treaz, nu aș fi făcut niciodată acele lucruri oribile", a spus el. "Nici măcar nu aveam de gând să mă judec cu condamnarea mea. Dar am permis familiei mele să urce acolo și să pledeze în fața instanțelor, știți voi pentru, să nu ceară pedeapsa cu moartea."

La două săptămâni după crime, locul crimei - casa Turner - a ars. Dar nu înainte ca detectivii să strângă dovezile de care aveau nevoie împotriva lui Dearman.

Apoi, în septembrie 2018, Dearman și-a concediat cei doi avocați din oficiu și a pledat vinovat.

Conform legii din Alabama, chiar și un suspect care a pledat vinovat de crimă capitală trebuie să fie judecat de un juriu.

Iar în octombrie 2018, un juriu l-a condamnat pe Dearman.

Nu a fost imediat clar care sunt protocoalele din Alabama pentru un deținut care dorește să fie condamnat la moarte.

Dar Dearman știe deja cum vrea să moară - și a optat pentru injecția letală.

În prezent, statul american a programat execuția lui Jamie Mills pentru data de 30 mai și încearcă să execute un al doilea deținut, Alan Miller, prin intermediul azotului gazos în cursul acestui an.

Miller, care a supraviețuit unei încercări de injecție letală din 2022, a intentat un proces în această săptămână pentru a bloca execuția cu azot, susținând că prima execuție prin noua metodă a provocat suferințe crude și prelungite.

Statul Alabama a efectuat prima execuție prin intermediul azotului la începutul acestui an, condamnatul fiind Kenneth Eugene Smith, care a a supraviețuit și el anterior unei tentative de injecție letală.

"Execuția ... Adică, dacă mă sperie? Da, și nu", a spus Dearman când a fost întrebat despre aceste execuții eșuate.

"Pe de o parte, aveți, știți, complicații mai grave, indiferent de motiv, știți, este foarte chinuitor și dureros. Adică, există acea șansă, se știe că Alabama are probleme cu procesul lor de execuție."

"De fapt, mergând până la capăt cu ea, mă gândesc cel mai puțin la asta. Mintea mea este atât de concentrată pe încercarea de a mă asigura că fac ceea ce trebuie", spune el.

Dearman și-a ales deja și un consilier spiritual - reverendul Dr. Jeff Hood.

"Deși mă opun cu vehemență ca statul Alabama să aibă dreptul de a-l ucide, Derrick Dearman este competent să ia propriile decizii și voi continua să fiu alături de el în rugăciune, pe măsură ce procedează", a declarat Hood.

