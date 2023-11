Transylvania Open WTA 250 are un nou loc în calendarul WTA!

Transylvania Open, votat de jucătoare cel mai bun turneu WTA 250 în 2022, a obținut o nouă poziție în calendarul Woman’s Tennis Association (WTA) și revine în BT Arena la mai puțin de cinci luni de la încheierea ultimei ediții. Cea de-a patra ediție a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc în perioada 3-11 februarie 2024, la începutul sezonului competițional, imediat după Linz Open, turneul din Austria WTA500. Această schimbare îi oferă turneului o poziție mai avantajoasă, cu șanse mari de a trage la Cluj și mai multe nume mari ale tenisului mondial feminin.

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250: ”Schimbarea perioadei în care are loc Transylvania Open, din toamnă în iarnă, reprezintă un pas important pentru noi. Este o mișcare strategică și suntem extrem de fericiți că am reușit să o implementăm. Prin plasarea noastră la începutul calendarului, după Australian Open, vom fi printre primele turnee din circuit, sporind șansele noastre de a aduce la Cluj jucătoare valoroase. Prin programarea evenimentului după alte competiții din aceeași zonă, oferim jucătoarelor posibilitatea de a continua seria de turnee în Europa. În plus, la început de an, jucătoarele sunt într-o formă mai bună și determinate să acumuleze rapid cât mai multe puncte pentru a-și asigura o poziție puternică în clasament. Sperăm să ne menținem și în viitor această poziție avantajoasă.”

Cea de-a patra ediție a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc tot în sala polivalentă BT Arena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis care vor fi amenajate. În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu, pentru 280 de puncte WTA și premii în valoare de 267,082$. În plus, tabloul de calificări va avea 24 de jucătoare.

Cei care doresc să participe la următoarea ediție a turneului de tenis din Cluj pot să cumpere bilete de o zi la prețuri early bird de pe site-ulentertix.ro, până în ianuarie 2024. Acestea oferă acces la toate meciurile din ziua respectivă, de la ambele terenuri de joc, iar costul lor variază între 45 și 145 de lei. După încheierea etapei Early Bird, vor fi puse la vânzare și abonamente care vor oferi acces la meciuri pe întreaga perioadă a turneului (3-11 februarie).

La meciurile din zilele de calificări (3-4 februarie), fanii tenisului vor avea acces pe bază de rezervare, realizată tot pe site-ulentertix.ro. Rezervările vor putea fi făcute online, începând din ianuarie 2024 și la fața locului, în timpul turneului, în limita locurilor disponibile.

Cele trei ediții Transylvania Open WTA 250 de până acum au fost organizate în luna octombrie, înainte de WTA Finals. Turneul din 2023 a avut loc în perioada 16-22 octombrie și a fost câștigat la simplu de Tamara Korpatsch. Tânăra jucătoare din Germania a obținut la Cluj primul titlu WTA 250 din carieră, după finala jucată cu Gabriela Ruse. Campioane la dublu au fost Jodie Burrage și Jil Teichmann, după finala disputată cu Leolia Jeanjean și Valeriya Strakhova. Pentru Gabriela Ruse, turneul de la Cluj a deschis o serie de victorii în Billie Jean King Cup unde, alături de Jaqueline Cristian, Anca Todoni și Horia Tecău, a adus victoria României în fața Serbiei.

Transylvania Open WTA 250 2023 a însemnat 9 zile de tenis, dintre care 2 de calificări, cu meciuri jucate pe cele două terenuri de tenis organizate în BT Arena. Jucătoarele au avut la dispoziție 2 terenuri suplimentare de antrenament. În cadrul meciurilor au fost utilizate 3600 de mingi de tenis. Pentru amenajarea celor două terenuri de joc au fost necesare lucrări logistice speciale de separare a sălii polivalente, realizată prin montarea a 3000 mp de cortină fonoabsorbantă și ignifugă. La organizarea turneului a lucrat o echipă formată din peste 800 de persoane, iar bugetul s-a ridicat la 1,5 milioane de euro.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 29-11-2023 11:01