Tragedie evitată de doi polițiști din Constanța. Cum au intervenit să stingă un incendiu

Misiune neaşteptată pentru doi poliţişti din Constanţa, care au observat că iese fum dintr-un apartament. Nu au stat pe gânduri şi au sărit imediat în ajutor.

Până la sosirea pompierilor, poliţiştii au reuşit să scoată din apartamentul incendiat un copil de 11 ani, şi pe bunica acestuia, şi au reuşit să ţină flăcările sub control.

Cei doi au reuşit să îi scoată din apartament pe copilul de 11 ani, şi pe bunica acestuia, iar după aceea au început să stingă flăcările cu ce au putut.

Bogdan Popescu, agent principal IPJ Constanţa: "Am observat faptul că de la un imobil iese un fum dens pe fereastră. Am oprit maşina pe partea carosabilă şi împreună cu colegul meu am ocolit blocul, am găsit scara de bloc, am urcat la etaj moment în care pe scara blocului am observat un copil minor în vârstă de 10 - 11 ani panicat."

Copilul şi bunica lui au fost duşi de al doilea poliţist afară, în siguranţă.

Cătălin Boiangiu agent şef principal IPJ Constanţa: "Când am urcat cu colegul meu pe scara blocului în apartament, o persoană de sex feminin, cel mai probabil bunica băiatului, îl ţinea în braţe şi erau foarte panicaţi, nu ştiau ce să facă efectiv, i-am extras afară."

Până la sosirea pompierilor, cei doi poliţişti au evacuat toate persoanele din apartament, au scos siguranţele de la tabloul electric şi buteliile de gaz, pentru a evita o posibilă explozie, după care au încercat să stingă incendiul cu găleţi cu apă.

Fumul des din apartament a îngreunat eforturile celor doi.

Cătălin Boiangiu agent şef principal IPJ Constanţa: "Fiind foarte mult fum, luam mici pauze pe geamul de la bucătărie, dându-mi masca jos şi trăgând un pic de aer curat."

Urmează ca pompierii să stabilească cu exactitate din ce cauză s-a produs incendiul.

Cei doi poliţişti au fost felicitaţi de superiori pentru intervenţia rapidă. În lipsa acesteia, deznodământul ar fi putut fi tragic.