Ținute sumare și mult alcool la un festival din Liverpool. Cum s-au distrat tinerele. FOTO

Chiar dacă a și plouat, acestea s-au apărat cu pelerine sau folii de plastic pentru a nu-și strica coafurile.

Fotografii prezenți la eveniment au surprins invitatele îmbrăcate în rochii mini, puse pe distracție. Multe dintre ele au întrecut însă măsura la băutură și au fost surprinse în ipostaze stânjenitoare pe ringul de dans.

It’s party time at the Aintree Equestrian Centre. The rain is putting off these racegoers from having a good time. ???????? pic.twitter.com/efEMFwjsWQ