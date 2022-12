Târg de Crăciun la Colosseum Mall, între 16 și 18 decembrie. Campanie de strângere de cadouri pentru copiii din orfelinate

În toate orașele europene, atracția anului este întotdeauna târgul de crăciun iar Andrei intenționează să aducă magia sărbătorilor de iarnă chiar in parcarea Colosseum Mall pe Șoseaua Chitilei și să construiască împreună cu cei din zonă o comunitate de artiști, artizani, producători locali și designeri români pentru a le oferi celor din Sectorul 1 din București o experiență de neuitat într-o locație perfectă pentru un Târg de Crăciun.

Noua Locatie: Colosseum Mall le ofera cateva avantaje cum ar fi mai multa vizibilitate si includerea expozantilor in campania lor de promovare pt Craciun.

Ințiial acest eveniment trebuia să aibă loc într-o altă locație dar din motive independente de organizatori, a fost necesară o schimbare de locație. Cum ar spune orice român, tot răul spre bine având în vedere noua locație de la Colosseum Mall, noii lor parteneri care au apărut în calea organizatorilor ca un miracol al sărbătorilor.

Ce vor să facă?

"Vrem să promovăm cultura locală, tradițiile românești dar și pe cele ale altor comunități prezente în România sub forma unui târg de crăciun făcut de comunitate pentru comunitate. Ateliere pentru copiii, activități pentru toate vârstele și o selecție de producători locali pentru a găsi cadourile magice pentru cei dragi" ne spune Andrei, organizatorul principal.

Tărgul de Crăciun de la Colosseum Mall are loc pe 16,17,18 Decembrie 2022 pe Șoseaua Chitilei. Între orele 10:00 si 21:00 veți găsi peste 30 de expozanți și un program divers de ateliere pentru copiii dar si concerte si o campanie de strangere de cadouri pentru copiii din orfelinate si centre de plasament cu ajutorul celor de la DGSAPC.

<< Un cadou pentru tine, un miracol pentru ei! >> este sloganul campaniei lansate împreună cu cei de la DGSAPC. Vino oricând și lasă un cadou iar DGSAPC se va ocupa de livrarea miracolelor.

Cum va arăta Târgul de Crăciun?

Pentru a crea o atmosferă magică de Crăciun, vor invita formații să cânte muzică LIVE, colinde de Crăciun și multe alte surprize iar duminică va fi o zi specială în care se vor împărți cadouri strânse de ei (da, primesc cu cadouri!)

Hai și tu să împodobești bradul împreună cu copiii din comunitate, centre de plasament sau din categorii sociale defavorizate - vrem un Crăciun frumos pentru toată lumea!

Când? Târgul se va desfășura pe 16, 17 și 18 Decembrie 2022

Programul? 10:00-21:00 în fiecare zi.

Locația: Parcarea Colosseum Mall pe Șoseaua Chitilei nr. 284 în Sectorul 1

Evenimentul online îl găsești aici.

Ce vei găsi la Târgul de Crăciun?

Mâncare

Pe parte de mâncare, avem o selecție diversă de producători locali. Blue Alegria FoodTruck va fi prezentă la Târgul de Crăciun în parcarea Colosseum Mall pe Șoseaua Chitilei nr. 284 în #sectorul1 cu cele mai bune " streats " pe care ți le poți imagina adică clătite și tot felul de deserturi numai bune să îți îndulcească sfârșitul de an.

“ O sa fim prezenti in cadrul acestui evenimet, cu specialitatea casei, exclusiv o branza Transilvaneana din satul Cornesti, Comuna Garbau Jud Cluj, anume RACLETTE NARCHEESE, o branza produsa pe meleagurile Ardelenesti,unde se afla si Atelierul de branza NarCheese,vom aduce si alte produse care le facem la noi in casa, special pt a va bucura de gustul dd alta data!! Cele bune !! “ - ne spun cei de la Agelierul Narcheese.

Sloganul Atelierul de branza NarCheese ? Când artizanal nu e doar o vorbă în vânt! Noi îi credem pe cuvânt!

Ne pregătesc două variante de pachete de Crăciun care includ tot felul de sortimente de brânzeturi și alte delicatese numai bune pentru un platou regesc de sărbători alături de cei dragi.

Brânză Raclette, brânză de burduf, telemea proaspătă, caș ierea, cașcaval clasic, gouda, cârnați de casă, jumări, pastă de hrean, dulceață de ardei iute și nici nu mai are rost să vă mai zicem.

Din seria ce mai mâncăm, continuăm cu TartaTa.

"Combinăm în gusturi diverse, după rețete simple, tehnici de preparare din Reghin, Transilvania, unde tradițiile încă stau în picioare, cu ingredientele curate din Vaideeni, județul Vâlcea. Promisiunea noastră este să păstrăm gustul copilăriei în produsele noastre. Alături de asta, ne-am asumat misiunea ca produsele Tarta ta să contribuie la educarea consumatorilor români în privința unei alimentații sănătoase. Promovăm,

produse fără margarină și premixuri în patiserie, fără congelare."

Sweet GiA cakes aduce mireasma dulce a sărbătorilor ta Târgul de Crăciun. Nimic nu miroase mai a Crăciun decât cornulețele învârtite cu drag și cozonacii împletiți cu cacao.

Hai la Târgul de Crăciun de la Colosseum Mall să descoperi toate aceste minunății culinare.

Mierea Milena vine cu o selecție de produse apicole locale.

Mierea de Jurilovca este o miere curată, ce păstrează parfumul verii în cristalele sale catifelate: vindecă, îndulcește, dăruiește sănătate. Extrasă din stup cu grijă și drag față de natură, Milena este ambalată în localitatea Jurilovca, județul Tulcea, în cadrul unității proprii de procesare a mierii și a altor produse apicole, autorizată DSVSA (H-113). Zona continentală a Deltei Dunării – Rezervație a Biosferei aflată în patrimoniul UNESCO – și pădurile din Dobrogea de Nord sunt cele două zone din județul Tulcea unde stupii noștri stau în tihnă pe toată perioada anului. Mierea noastră călătorește din stupină direct la consumator, ajungând mai ales la oamenii care înțeleg valoarea produselor locale ce provin din micile comunități din mediul rural.

Într-o lume în care gustul de odinioară este tot mai greu de găsit în hrana pe care o oferim copiilor noștri, credem în capacitatea micilor producători români de a pune la dispoziția consumatorilor produse curate și sănătoase, ce poartă amprenta regiunii din care provin.

Sortimente disponibile și alte produse ale stupului:

Miere de Salcâm

Polifloră de Mai

Miere de Rapiță

Miere de Tei

Miere de Floarea-soarelui

Miere de Izmă din Delta Dunării

Faguri naturali

Tinctură de propolis

Miere de Salcâm cu mixuri de fructe și semințe uscate

Tot din seria ce mai mâncăm la târgul de crăciun, bineînțeles că după cartofii prăjiți, urmatoarea pe listă e pizza. Cool Boys Pizza mai exact! Făcută cu drag și rumenită fix cât trebuie, acești băieți cool vin să-ți învărtă toată pizza pe care poți să o mănânci.

Tot din seria ce mai mâncăm la târgul de crăciun, nu puteau să lipsească din meniu clasicii cartofi prăjiți! Festifry pe gustul tuturor! Serviți intr un cornet generos ,cartofii nostrii crocanți și aromati vin la pachet cu o sumedenie de sosuri și brânzeturi pentru gustul fiecăruia.

Merinderia este un proiect gustos, home-made, gândit și dezvoltat de Camelia Jugănaru, pentru toți cei care își doresc să se bucure de savoarea specialităților tradiționale românești. Din dragoste pentru bucătăria autohtonă, cu multă pasiune și perseverență, Camelia reușește să pregătească, folosind rețete autentice din România, gemuri și dulcețuri, conserve de casă și murături, numai bune pentru a-ți completa cămara în orice sezon cu bunătăți sănătoase. Specialitățile sunt realizate cu ingrediente de sezon, pentru a obține produse din materii prime proaspete.

Cei de “LA CASTROANE” vin cu cozonaci cu nucă, cozonaci cu nucă rahat, cozonaci cu rahat, sarmale cu mămăliguță, gulaș la ceaun, plescoviță, ciolan la rotisor, sandwich cald, fasole cu cârnați la ceaun /sau cu ciolan.

Activități pentru copiii

Echipa MindHub București Unirii, condusa de robotelul Dash, intampina cu multa voie buna copiii entuziasmati intr-un decor plin de culoare in cadrul Targului de Craciun.

MindHub București Unirii este o școală de programare pentru copii între 6 și 15 ani, care urmărește o responsabilizare digitală a copiilor, prin joacă. În cadrul lecțiilor, copiii sunt creatori de programe digitale adaptate vârstei și nivelului lor de cunoștințe. Practic, ei sunt regizorii scenariilor de joc, astfel încât, prin liniile de cod generate, primesc cheile de control asupra mediului digital.

Progamarea se aseamănă mult cu matematica. Pe lângă logică, ea implică utilizarea unor principii matematice de bază, precum folosirea coordonatelor, adunarea, scăderea și altele.

Cheia este modul prin care îi expunem pe copii acestor noțiuni și cum alegem să le prezentăm și să le predăm. Prin jocurile MindHub, noi facem asta într-un mod distractiv și interactiv. Așa, copiii înțeleg mai ușor și în același timp, își dezvoltă gândirea logică.

Planificarea este o abilitate pe care copiii o învață prin programare! Ei învață cum să structureze ceea ce fac, de unde să înceapă să caute o soluție și cum să o găsească pe cea potrivită.

Aplicatia Mommy HAI este prima aplicatie gratuita pentru mame care le aduce intr-un singur spatiu locatiile, magazinele si furnizorii de servicii potriviti pentru copiii lor indiferent de varsta acestora. Mamele vor putea sa isi creeze itinerarii precise in aplicatie, in functie de distante, bugete, interese si nu numai, vor putea sa achizitioneze produse si servicii de calitate, de la brandurile si reprezentantii preferati.

"Il inscriem pe Andrei la inot? Dar pe Ioana la sedinte de engleza? Unde sa mergem in weekend cu cei mici? Ce activitati educative alegeti pentru ei? Cunoasteti restaurante family friendly? Stiti vreun pediatru bun in sector 4? De la ce branduri calitative cumparati haine pentru cei mici? Oare cate astfel de intrebari trec prin mintea unei mame intr-o singura zi? Exact.. aproximativ 134567. Din fericire, acum exista solutia care raspunde la toate aceste intrebari, in functie de nevoile personalizate ale fiecarei mame si ale fiecarui copil. HAI sa vedem cate mame abia asteapta sa descarce aplicatia si sa descopere surprizele cu care echipa Mommy HAI ii asteapta la targul nostru de Craciun. Mai multe pe www.mommyhai.com.

Engleza Multisensory, este un program multisenzorial de învatare a limbii engleze având la bază Inteligentele Multiple.

Beneficii:

lecțiile sunt interactive, participative si stimulative

accentul cade pe: Learning, Connection and Fun

Se desfăsoară:

Jocuri de role- play

Jocuri de memorie

Activitati practice de arts & crafts

Proiecte tematice Storytelling.

Despre Profesor:

Ana Maria Sulu ( Miss Anne) profesor cu o experienta de peste 18 ani în predarea limbii engleze (sistem public si privat in sisteme alternative de învatamant, familiarizată cu diverse pedagogii de predare ( Cambridge, Montessori, Reggio Emilia).

A conceput programul "Engleza Multisensory" fiind de altfel primul program din Romania gândit sa ofere copiilor o altfel de predare a limbii engleze, intr-o manieră Multisenzorială fiind bazat pe Teoria Inteligentelor Multiple.

Învătarea limbii engleze făcându-se facil si deosebit de atractiv pentru copii, activitatile fiind interactive, experientiale, cu accent pe latura cognitivă, motrică si senzorială.

Engleza MultiSensory by Ana-Maria Sulu oferă ateliere interactive, creative și educative copiilor bazate pe Inteligentele Multiplie. Vor exista activitati de explorare și descoperire, măsuțe senzoriale, povești și creație, arts& crafts.

Participa copiii între 3 și 10 ani. Prețul unui atelier este de 30 ron/copil.

Pentru cei interesați de pictură pe ipsos și decorațiuni, Atelierele doamnei Minnie îi așteaptă pe cei mici să învețe să ăși folosească imaginația în mod practic și creativ.

Produse & branduri naturiste

Andreea și-a creat această miniafacere cu lavandă pentru a putea oferi tuturor din beneficiile acestei plante (lavandula angustifolia) la prețuri accesibile, produse pure, atent alese și create și mai ales ce prezintă moralitate față de clienții săi.

Botez & Lavanda cu uleiuri, lumânări și niște pachete de crăciun absolut magice pe care le-a pregătit pentru noi!

Cei de la Organic Bang Sunt reprezentantii directi ai unei asociatii de mici producatori de masline, ulei de masline si pasta de masline din Grecia Centrala, zona Pelasgia. Productia este una artizanala (nu industriala). Maslinii nu sunt tratati cu nici un fel de substante chimice. Au in portofoliu si 3 produse proprii, amestec de sare romaneasca de ocna, neiodata, cu diverse condimente si ierburi uscate manual, naturale.

De asemenea, produsele iuti, sunt cultivate si preparate local, 100% naturale, fara conservanti artificiali, fara coloranti potentiatori de gust, fara aditivi. Ardeii care intra in compozitia produselor sunt: Carolina Reaper, Trinidad Scorpion (ciocolatiu, galben, piersica, BuchT), Habanero (ciocolatiu, galben, rosu, portocaliu, lemon), Jalapeno (Jalmundo, Tam, clasic), Searano si Aji Charapita. Unele dintre produsele noastre sunt premiate international.

www.organicbang.ro

Aroma de Lavanda(Miclar Parfum de Lavanda ) - “Venim din Mogoșoaia,primii producători de lavandă, care apoi le-am împărțit și celorlați bucuriile ei. Produse de lavanda naturale pentru toate beneficiile pe care ni le poate oferi ea”

Bio Candle ne aduce lumânări din ceară naturală de albine și uleiuri esențiale pure dar și lumânări de masaj.

Fashion & îmbrăcăminte

Marian si Georgiana, creatorii LOUD. au creat un brand premium de tricouri si hanorace inscriptionate cu mesaje motivationale. Totul este gandit pentru a crea cadoul potrivit pentru oricine. Produsele lor sunt din bumbac organic 100%, productii sustenabile si prezinta certificarile internationale de calitate si provenienta. De asemenea, toate accesoriile si ambalajele sunt reciclabile sau biodegradabile pentru ca le pasa de mediu. In paralel ne oferim serviciile pentru creatie de logo si printare de tricouri pentru afaceri mici ce nu au nevoie de multe exemplare. Toata activitatea lor se desfasoara in Bucurestii Noi."

Aveco Fashion Store își propune să mulțumească fiecare client în parte prin piese vestimentare de calitate și prețuri accesibile și suntem entuziasmați să îi avem ca participanți la Târgul de Crăciun.

Următoarea pe listă este Gabriela Vădanu și colecția ei capsulă acum disponibilă și în online pe https://gabrielavadanu.com. Colecția ei capsulă încorporează cele trei lucruri pe care ți le dorești când vine vorba de haine: materiale de calitate, design autentic și atenție la detalii. Poți sa descori universul Gabrielei la noi la târg și să descoperi paltoanele, vestele, rochiile, corsetele de care nu știai ca ai nevoie urgent in garderoba ta.

Magazinul Solutions IT vine cu produse de decor realizate manual , eșarfe ,căciuli și mănuși din cashmere,acadele tip Brăduț,bastonas, om de zăpadă cu tema de sezon.

Cutia Cu Cadouri by Cristina Florentina Lita reprezinta ajutorul de nădejde atunci când trebuie sa ii surprinzi pe cei drag. Mai sunt mai puțin de trei săptămâni până la Crăciun, tu ce le-ai pregătit celor dragi? Celebrele opere ale lui Vincent Van Gogh precum Irises, Almond Blossom sau Starry Night sunt acum disponibile în seturi de eşarfe şi mănuşi, la fix pentru a fi oferite în dar de Crăciun.

Din seria cauzelor nobile care participă la Târgul de Crăciun, Fundația Bucureștii Noi a fost înființată în 1998 și are sediul în strada Liniștei nr 15. Datorită sprijinului financiar din partea ONG YANA Liechtenstein s-a nascut programul principal „Alături de bătrani și de familii”, desfășurat în cadrul Fundației Bucureștii Noi.

Misiunea Fundației Bucureștii Noi este aceea de a îmbunătății condițiile de viață a persoanelor care se află în situații de dificultate depășind, pe cât posibil, obstacolele materiale și promovând, unde este posibil, educația care duce la demnitate și permite independența persoanei.

Află mai multe aici : https://www.fundatia-bucurestii-noi.ro/

Concerte

Vineri 16 Decembrie - Concert de Colinde în cuplu (chitară și voce). Sâmbătă 17 Decembrie Muzica populară cu Gina Dobrin de la ora 14:00 urmată de Cvartetul de la operă iar Duminică 18 Decembrie concert instrumental al Trupei de la Conservator și ultimul dar cu siguranță și cel dintâi, Concert Puya.



Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 13-12-2022 17:53