Tânăra care a avut parte de o supriză uriașă de Secret Santa. Cadourile primite de la Bill Gates

O tânără din statul american Michigan a avut parte de surpriza vieții ei, de Crăciun, când a descoperit că miliardarul Bill Gates a devenit Secret Santa pentru ea.

Tânăra Shelby a povestit că a primit o notificare pe data de 17 decembrie că va primi un cadou de la Washington, în cadrul schimbului de cadouri Secret Santa organizat de RedditGifts, o platformă gestionată de Reddit.

"Am fost informată că pachetul vine de la Washington și i-am spus soțului: 'Poate este de la Bill Gates!". Când m-am uitat în următoarea dimineață și am văzut că pachetul are o greutate de aproape 40 de kilograme, m-am gândit: 'Poate chiar este de la Bill Gates'", a povestit tânăra, pentru CNN.

Shelby a primit confirmarea că pachetul vine de la Bill Gates atunci când a ajuns la oficiul poștal, pentru a-l ridica.

Miliardarul american i-a scris un mesaj tinerei, despre care aflase că a participat la 95 de schimburi de cadouri pe RedditGifts.com.

"Sunt impresionat de faptul că acesta este al 95-lea schimb de cadouri pentru tine, pe Reddit. Pari să fii o persoană foarte generoasă și sper ca darurile de la mine să-ți aducă zâmbetul pe buze, de Crăciun", i-a scris Gates tinerei.

Printre cadourile primite se numără un manuscris original al romanului "The Great Gatsby," semnat de Gates, alte cărți, jucării pentru pisica ei, precum și obiecte de colecție "Harry Potter" și "Twin Peaks", potrivit postării sale de pe RedditGifts.com.

Tânăra a descoperit, de asemenea, că Bill Gates a făcut o donație în scopuri caritabile în numele mamei lui Shelby, care a decedat în acest an, în luna aprilie.

"Se știe că Bill Gates participă de mai mulți ani la schimbul de cadouri, însă niciodată nu m-am gândit că el va fi Secret Santa pentru mine. A fost o surpriză", a mai spus Shelby.